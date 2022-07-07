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Kılıçdaroğlu: Devletin haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım

07 Temmuz 2022 Perşembe 14:43
Kılıçdaroğlu: Devletin haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesini ziyaretinin ardından "Devletin, yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından çıkışta açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, gergin bir toplumdan birbirini anlayan, birbirini kucaklayan topluma dönüşmek gerektiğini söyleyerek, "Bunun da öncülüğünü yapmak gerekiyor, çaba harcamak gerekiyor, geçmişteki yaraları bir şekliyle tedavi etmek gerekiyor. İnsanlar mağdur edildi, mağduriyetleri dolayısıyla bizim helalleşmemiz ve onların mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Bugün, eşim Selvi hanımla birlikte bir öğretmenimizin sabah kahvaltısındaydık. Önce bizi kabul ettikleri için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Öğretmenimiz, 28 Şubat mağduru bir öğretmen. 16 ay öğretmenlik yapabilmiş ancak. Birinci sınıftaki çocuklara verdiği önem, verdiği değeri anlattı. Onlara nasıl kucak açtığını ifade etti. 7 müfettişin kendisini nasıl sorguladığını ve sonra görevine son verildiğini, çantasını alarak sınıftan ayrıldığı zaman çocuklara en azından kendisine yapılanı hissettirmemek için özel çaba harcadığını da ifade etti" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Devletin, yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım. Bu hatanın telafi edilmesi lazım. Sıradan bir hata değil insanların hayatlarıyla oynuyorsunuz, gelecekleriyle oynuyorsunuz. Bunun telafi edilmesi lazım. Bunun için de bizim, toplumun, herkesin öncülük etmesi lazım; medyanın öncülük etmesi lazım. Geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için hepimizin bir şekliyle mücadele etmesi gerekiyor. Bu meseleyi sistematik bir yolla çözmememiz gerekiyor. Güncel politikalarla değil, günlük politikalarla değil, sistematik bir yolla çözmemiz gerekiyor ve kalıcı olarak çözmemiz gerekiyor. Bu sorunu kalıcı olarak çözdüğünüz andan itibaren zaten devlet olarak o insanlarla helalleşmiş olursunuz. Bizim amacımız da bu ve bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluDevletHelalleşme
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