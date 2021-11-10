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Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız

10 Kasım 2021 Çarşamba 13:43
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Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal’in kurduğu bu partinin kadroları, yoldaşları biz hep birlikte güzel cumhuriyetimizi; cumhuriyetin 2’nci yüzyılında gerçek anlamda bir demokrasi ile taçlandıracağız" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, genel merkezde düzenlenen 'Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı'na katıldı. Tarihçi İlber Ortaylı, konferansta Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet tarihini anlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da konferansın kapanışında yaptığı konuşmada Ortaylı'nın sözlerine atıfta bulunarak, "Hocamız arkeolojiden söz etti. Tıptan, kurmaylıktan, endurunluktan söz ettik. Dış politikadan, büyükelçilerin nasıl yetişmesi gerektiğinden söz etti. Balkanlar'dan söz etti. 'Her birimiz birer Balkanlıyız' dedi. ve 83'üncü yıldan 83 yılın birikimlerinden söz etti. Birinci cihan harbinin kadrolarının ne kadar değerli olduğunu ve asıl Türkiye'yi aydınlığa kavuşturan kadroların birinci cihan savaşından sonra harekete geçtiğini ve Cumhuriyet’i kurup sürdürdüğünden söz etti. Öğretmen kadrolarından öğretmenliğin ne kadar önemli olduğundan söz etti. Gerçekten de eğitim bir topluma sınıf atlatan bir unsur. Şu anda en temel sorunlarımızdan birisi de eğitim. Doktorlara yapılan saldırılardan söz etti. Bir de kadın cinayetleri var. Bir anlamda ileri doğru giderken ve ileri doğru gidişte tarihimizden destek alırken kültürel yozlaşmaya yol açan kadın cinayetleri gibi doktorlara yapılan saldırılar gibi gerçeklerle de karşılaşıyoruz" diye konuştu. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Atatürk’ü saygı ve özlemle andıklarını belirterek, "83 yıl önce sadece bizim değil önemli bir dünya liderini sonsuzluğa uğurladık ama bize miras bıraktığı çok değerli konular var, daha doğrusu önemli değerler var bize miras bıraktığı. Bunu sürdüreceğiz ama şundan emin olmanızı isterim ki Mustafa Kemal'in kurduğu bu partinin kadroları, yoldaşları biz hep birlikte güzel cumhuriyetimizi, cumhuriyetin 2’nci yüzyılında gerçek anlamda bir demokrasi ile taçlandıracağız" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 10.11.2021 13:51
Anahtar Kelimeler:
DemokrasiCumhuriyetCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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