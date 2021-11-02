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Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı'nın ortağına da yol gösteriyoruz

02 Kasım 2021 Salı 16:36
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Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı'nın ortağına da yol gösteriyoruz

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anadolu'ya milletvekillerini göndereceğine ilişkin açıklamasını hatırlatarak, "Memnun oldum. Bir pazara, ayakkabı tamircisine gitsinler, 'CHP ne yapıyor' diye sorsunlar. Gerçekten CHP ile gurur duyuyorum. Demek ki Cumhur İttifakı'nın ortağına da yol gösteriyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, bütün sorunların kaynağının adaletsizlik olduğunu ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 125 bin 678 kişinin kararnameyle görevden alındığını belirterek, şunları söyledi: "Haksızlığa uğradığını iddia edenler mahkemeye başvurdu. Hakkında takipsizlik kararı verilenler, Anayasa Mahkamesi tarafından 'Evet burada bir suç yoktur, göreve iadesi gerekir' diye karar verilenlerin tamamını göreve iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan. Mahkeme kararlarını uygulamayan bürokratlar, talimatı kimden aldılarsa, aynı şeyi yapmasınlar. Yaptıkları takdirde onları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağım. AK Parti'nin grup başkanvekili açıklamasında '128 milyar dolar 2019 yılının başından 2021 yılının yarısına kadar ülkemizde evlerine kapanan, iş yerleri kapanan, faaliyetlerine devam edemeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır' diyor. Ahlakın temel kurallarından birisi yalan söylememektir. Yalan söylüyorsanız siyasette ne işiniz var? Milletin sorunlarını çözeceğim diye geliyorsunuz, 128 milyar dolar buharlaşıyor ve siz çıkıp yalan söylüyorsunuz. Pandemi 2019 yılında başlamamıştı. Keşke mahkemeye verse de bu 128 milyar dolarlık dosyayı mahkemeye getirsek. Verir mi ? Veremez.  Bugün Sayın Bahçeli, 'CHP ne yapıyor diye Anadolu'ya milletvekillerini göndereceğim' demiş. Memnun oldum. Bir pazara, ayakkabı tamircisine gitsinler, 'CHP ne yapıyor' diye sorsunlar. Gerçekten CHP ile gurur duyuyorum. Demek ki Cumhur İttifakı'nın ortağına da yol gösteriyoruz. Gir milletin arasına ve gerçekleri gör" .

'ASGARİ ÜCRETİ AÇLIK SINIRININ ÜSTÜNE ÇIKARIN' DEMEN LAZIM'

Kılıçdaroğlu, hükümete 'kara kış fonu' önerisinde bulunduklarını hatırlatarak, şöyle  konuştu:

"Doğal gaz, elektrik, su gibi bütün faturalar ağırlaşacak. 'Kış aylarında elektrik faturalarından KDV'yi, TRT payını kaldırın' dedik. 'Doğal gaz ve mutfak tüpünde KDV'yi, ÖTV'yi kaldırın' dedik. Bunları derken diğer ülkelere de bakıyoruz. Fransa, aylık geliri 2 bin avronun altında olanlara her ay 100 avro verecek. İtalya, düşük gelirlilerin doğal gaz faturasını devletin ödemesine karar verdi. Çekya, 'Enerji üzerindeki vergileri kaldıracağım' dedi. Bizimkiler hiçbir şey yapmıyor. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde, kara kış fonu benzeri bir çalışmayı büyük ölçüde tamamladık. Bir vatandaşımız, doğal gaz, elektrik faturasını ödeyemez noktaya gelirse belediyelerimiz devreye girecek. Onların yapmadığını biz yapacağız. Gönül isterdi ki biz iktidar olalım, bütün Türkiye'de sıkıntı ile karşı karşıya olanlara biz yardım edelim. 'Kara kış fonu kur' dedim, sana akıl verdim, yol gösterdim. Senin çevrenin sana vermediği aklı sana verdim ama sen bildiğini okuyorsun. Erdoğan'a yine öneriyorum. Bir muhalefet ister ki çok daha kötü tablo ile karşı karşıya bıraksınlar ülkeyi ama biz öyle istemiyoruz. Asgari ücret 2 bin 825 lira, açlık sınırı 3 bin 93 lira. Yaparsan sen oy alacaksın. 'Asgari ücreti açlık sınırının üstüne çıkarın' demen lazım. Bir ton kömürün fiyatı asgari ücreti geçti. Nasıl ısınacak bu adam?"

'GÖZLERİ GÜLÜYOR BİDEN'I GÖRÜNCE'

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeyi hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Öyle bir şahsım ve şürekası var ki gerçekten utanıyorum. Önümüze konulan tablo hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir tablo. Dışarıda tam bir kuzu şahsım ama gözleri gülüyor Biden'ı görünce. En büyük derdi 'Acaba Biden'la bir saat oturabilir miyim?' Geldikleri hale bak. Bu devletin itibarı, saygınlığı yok mu? Yeter ki kendisini huzuruna kabul etsin, bir saat görüşebilsin. Kağıt toplayıcısını dövdürüyorlar. Elindeki çekçeki alıyorlar. En fakire, garibana güç gösterisini yapıyor. Baskıcı yüzünü millete layık görüyor. Dışarıda kuzu, içeride ise kaplan kesiliyor. Haksız yere içeride tutulan Kavala ve Demirtaş var. Bir daha ifade edeyim; haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Belki onlar hayatlarının hiçbir döneminde CHP'ye sempati de duymadılar, oy da vermediler. Ama bizim görevimiz adalettir. Bunların tek suçu var; pasaportları Amerikan pasaportu değil. Amerikan pasaportu olsaydı bir telefonla çıkarlardı, uçaklar beklerdi ve giderlerdi. Böyle bir rezaletle Türkiye hiç karşı karşıya kaldı mı? Hiç kimse yanlış anlamasın. Onlar içeride diye bir özel bir beklentimiz yok"

'MİLLETİMİZ SANDIK GELİNCE GÖREVİNİ YAPACAKTIR''

Kılıçdaroğlu  elektiriğe 3 kez, doğal gaza 9 kez zam geldiğini ifade ederek, şöyle dedi:

"Saray ve şürekası bunları hissetmez ama vatandaş perişan vaziyette. Tüm bu zamlardan sonra gıda fiyatlarındaki artış yüzde 40'ları aşacak. Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 40'ları aşınca asgari ücretli nasıl geçinecek? 'Kara kış fonunu derhal kur' diye boşuna mı diyorum? Bilgin, birikimin yok bütün derdin 'Biden bana gülecek mi?' Sen Türkiye'yi düşün kardeşim. Bu zam fırtınası görünüyor ki devam edecek, ipin ucunu kaçırdı bunlar. Bütün bunlar olurken bu şahsımın trolleri var. İletişim Başkanlığı var. Mutfaktan haberleri yok. Adam cebine bakıyor, pazara, esnafa bakıyor. Etiketler her gün değişiyor. Ülkeyi yönetme güçleri, kapasiteleri kalmadı. 'Aslansın, kaplansın' diyorlar. Açık ve net söylüyorum sen ne aslansın ne kaplansın sen olsa olsa kağıttan kaplansın. Bütün otokratların sahip oldukları özelliklere sahip. Kendisine seslenelim. Şu milletin, garibanların dertlerine bir bak kardeşim. Seni Biden kurtaramaz arkadaş, senin geleceğin bu milletin elindedir. Nereye gidersen git, sonunda sandığı getireceksin. Millet sana dersi o sandıkta verecek. Milletimiz sandık gelince görevini yapacaktır. Biz de cumhuriyetin 100 yılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız" 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluCumhur IttifakıCHP
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