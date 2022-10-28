Kılıçdaroğlu: Bir ittifakız, 6 lider bir aradayız

İSTANBUL - Boğaziçi Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattının resmi açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizler hep beraber Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlayacağız. Bir ittifakız, 6 lider bir aradayız. 6 lider bir arada, bugün yaşadığımız şartları hepimiz biliyoruz" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yapımı tamamlanan Boğaziçi Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattının resmi açılışını gerçekleştirdi. 800 metre uzunluğa sahip, seyahat süresi ise 2 buçuk dakika olan hattın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenlerin belli sorumlulukları vardır. Alt yöneticiler belli sorunlarla karşılaştığında üst yöneticiler bu sorunların aşılması için katkı verirler, çaba harcarlar. Bu sorunlar aşılmasın, İstanbul bizimdi, bir daha belediye başkanı sorunlarla karşılaşsın, sorunların içinde boğulsun, sorunları çözemesin, biz gelelim. Bu sağlıklı ve tutarlı bir devlet anlayışı değil" ifadelerini kullandı.





NASIL ÇELME TAKARIM DİYE ARAYIŞA GİRERSENİZ, DEVLETİ YÖNETEMEZSİNİZ



Kılıçdaroğlu, "Bilgi kadar değerli bir şey yoktur. Aksini düşünmek, farklı düşünmek kadar değerli bir şey yoktur. Hayatı sorgulamak kadar değerli bir şey yoktur. Merak duygusunu güçlendirmek kadar değerli bir şey yoktur. Eğer siz bunları önemsiyor ve önem veriyorsanız o zaman sizin bir vizyonunuz var demektir. Kısır tartışmalar içinde acaba belediye başkanına nasıl çelme takarım, nasıl görevini yapamaz diye arayışa girerseniz, siz devleti yönetemezsiniz. Nitekim, yönetemiyorlar" diye konuştu.





ÜNİVERSİTEYİ FELÇ EDERSİNİZ TEKNOLOJİ DEVRİMİNİ KAÇIRMIŞ OLURSUNUZ



Kemal Kılıçdaroğlu, "Üniversitenin bilgi üretmesi, bir ülkenin ekonomik açıdan sıçramasına yol açar. Üniversiteyi felç ederseniz, Osmanlı nasıl sanayi devrimini kaçırdıysa siz de teknoloji devrimini kaçırmış olursunuz. Bir kişi ben vizyon sahibiyim diyorsa önümüzdeki yüzyıldaki gelişmeleri görmek zorundadır. Dünyanın nereye gittiğini görmek zorundadır. Dünyada hangi gelişmelerin olduğunu bilmek zorundadır. Bilgi üretmeyen bir ülkenin 21'nci yüzyılda sınıf atlaması mümkün değildir. Bilgiyi nerede üreteceğiz? Üniversitelerde. Ne demiş düşünür. Sultanın sofrasında oturan alimin fetvasından hayır gelmez. Eğer birileri sultanın sofrasına oturarak Boğaziçi'nde görev yapmaya çalışıyorsa oradan hayır gelmez" dedi.









TÜRKİYE'Yİ İKİNCİ YÜZYILA TAŞIYACAĞIZ



"Bizler hep beraber Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlayacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir ittifakız. 6 lider bir aradayız. 6 lider bir arada, bugün yaşadığımız şartları hepimiz biliyoruz. Zorlukları hepimiz biliyoruz. Hepimiz bu zorlukları nasıl aşacağımızı da biliyoruz" şeklinde konuştu.





PROJENİN TEK SAHİBİ MİLLET



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hattın önceki dönemden yarım kaldığına dikkat çekerek "Biz neredeyse kalan yüzde 80'ini ve geçmişteki hataları gidererek yaptığımız iş ve bitiriş biçimimiz aynen buradaki gibi olmuştur. Çıkıp diyorlar ki, 'İmamoğlu bizim projemizi sahipleniyor. Sahiplenmesek batırırdınız, batırmadık. Sizden teslim aldık, sahiplendik, insan gibi teslim ediyoruz. Bizim dediğimiz şey bir partinin olabilir mi? Bir zümrenin olabilir mi? Burada herkes milletin bütçesini en ahlaklı, en erdemli şekilde çalışıp hayat geçirmenin çabası içerisinde. Projenin tek sahibi var. Millet" diye konuştu.



İmamoğlu, "Kendi dönemimizdeki iş yapma düzenimizi gururla sahipleniyorum onu söyleyeyim. Bu bizim iş yapma düzenimizdir ve gurur duyuyorum" dedi.





TUZLA'DA ARITMA TESİSİ AÇILIŞINDAKİ GERGİNLİK



Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yla yaşanılan olay hakkında da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "96 yılında Tuzla'daki arıtma tesisi açıldı o dönemin belediye başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederiz. Tabi ki ederiz. Onun döneminde bitirilmiştir. Ama unuttuğu bir şey var. O projenin hazırlanmasını ve başlangıcını Nurettin Sözen yapmış. Temelini atmış, başlatmış. Süreci olgunlaştırmış. Sayın Erdoğan da bitirmiş. Allah razı olsun. Böyle bir şeyin siyasi altlığını bu şekilde deşifre ettiğiniz zaman altında o kadar şey çıkar ki altında kalırsınız" dedi.





DAHA YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR



İmamoğlu, "Daha yapacağımız çok iş var. 2050'de bu şehri karbon nötr ve dirençli bir kent haline getirmek istiyoruz. Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arasında 75 kilometreyi 55 dakikada almasını hesapladığımız projelerinde sona geldiğimiz, uluslararası ve ulusal süreçlerde vitrine koyduğumuz hız ray projemiz çok önemli. Füniküler hatları yapmaya devam edeceğiz. 3 tane daha füniküler hattının tasarımlarını sona getirdik. Bunlardan bir tanesi İTÜ-İstinye füniküler hattımız. Bir tanesi Yıldız-Ortaköy füniküler hattımız. Bir diğeri de Altunizade Çengelköy füniküler hattımız olacak. Buralardan boğaza vatandaşlarımızı taşıyarak deniz ulaşımını da canlandıracağız" diye konuştu.



Açılışın ardından füniküler ile Aşiyan'a giden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, buradan tekne ile Kabataş Transfer Merkezi inşaat sahasına geçti.