Kılıçdaroğlu:  Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Maltepe Forum "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" toplantısına katıldı.

Programda Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da yer aldı.

"BU AİLENİN YENİ BİR ÜYESİ OLMAK İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, “Avrupa Birliği, kendi kuruluş felsefesini şöyle açıklar: Avrupa Birliği, demokratik Avrupa ülkelerinden oluşan vatandaşlarının hayatını iyileştirmek ve daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan bir ailedir. Biz de yani Türkiye olarak biz de vatandaşlarımızın hayatını iyileştirmek ve daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan bu ailenin yeni bir üyesi olmak istiyoruz. Aile bireylerini rahatsız etmeyecek başka bir boyutu daha var. Üye ülkeler bağımsız, egemen milletler olarak alırlar. Fakat egemenliklerini dünyada tek tek sahip olamayacakları gücü ve etkiyi kazanmak için bir araya gelirler. Biz de bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi koruyarak uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş. Bu savaşın Avrupa Birliği üzerinde yarattığı mülteci sorunu bir öncesine gidersek Suriyeli sığınmacılar ve bunlara karşı takınılan tavır. Türkiye'nin imzaladığı geri kabul anlaşmasıyla ortaya çıkan dramatik sonuç. Yani Türkiye'nin 6 milyar Euroluk bir mali yardım karşılığında Türkiye'nin bir sığınmacı hapishanesine dönüştürülmesi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, Avrupa Birliği'ne tam üyeliği hedeflerimiz arasında görüyoruz" dedi.

"KÜLFET PAYLAŞIMI HİSSEDEREK YAKLAŞMALARINI BEKLERDİK"

“Türkiye'nin Avrupa'nın bu yeniden inşa sürecinde rol alması, katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Avrupa Birliği yol haritasının kısaca şöyle olması gerektiğine inanıyoruz. Bir, vize serbestisi sürecinin hız kazanması gerekmektedir. Türkiye yeşil mutabakatı öncelikli hedef olarak belirlemelidir. 23'üncü yargı ve temel haklar ve 24'üncü adalet,özgürlük ve güvenlik bu fasıllara konulan blokaj kaldırılmalıdır. Bu konuda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi muhalefetine karşı Türkiye'nin yalnız bir ülke olarak bırakılmaması gerekmektedir. Kuşkusuz bunun için Türkiye'nin yani bizim bu fasılların gerekliliğini yerine getirmemiz gerekir. Bunun da bilincindeyiz. Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmelidir. Kamuda şeffaflık öncelenmeli, bunun için de gerekli altyapı oluşturulmalıdır. Enerji güvenliği konusunda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnızlaştırılmasının önüne geçecek dış politika hamlelerinin yapılması gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın güdümünde hareket etmemelidir. Haklı olarak sormamız gerekiyor, Doğu Akdeniz Doğalgaz Formu'ndan neden Türkiye yer almıyor. Mülteci ya da sığınmacı konularında Türkiye, sığınmacıları tutmak zorunda olan bir ülke konumuna sokulmamalıdır. Biz Türkiye'de Avrupa Birliği'nin sığınmacılar sorununa ortak sorumluluk ve külfet paylaşımı hissederek yaklaşmalarını beklerdik" diye konuştu.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NİN TÜRKİYE'DEN YARARLANMASI GEREKİR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Orta Doğu her zaman bir barut fıçısı olmuştur ve Avrupa'yı da etkilemiştir. Bu bakımdan Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin bu bölgeyle ilgili tarihi birikim ve deneyimlerinden yararlanması gerekir. Bugün Orta Doğu'nun en temel iki sorunu uluslararası terör ve onun da tetiklediği uluslararası göç sorunudur. Bu birbiriyle ilişkili iki sorunun bölgesel düzeyde öncelikle bölge ülkelerinin ele alarak çözüm yolları araması şarttır. İşte bunun için biz Ortadoğu, Barış ve İşbirliği Teşkilatı, Kısa adı OBİT'in kurulmasını istedik. Önümüzdeki seçimlerden sonra demokrasisi gelişmiş, Avrupa Birliği normlarını uygulayan, insan haklarına saygılı yurtta ve dünyada barışı savunan bir Türkiye göreceksiniz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunu Millet İttifakı olarak hayata geçireceğiz" dedi.