Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'na yürüdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 09.00 milletvekillerini TBMM'de olağanüstü toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından milletvekilleri ile birlikte Adalet Bakanlığı önüne yürüdü. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G. ile 29 yaşındaki Kadir İstekli arasında dini nikah yaptırmasına ilişkin iddiaları hatırlatarak, "Gerçekten çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığı, böyle bir adaletsizliği kimsenin duymasını ve yaşamasını asla istemem. 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede. Günlerdir bekliyorum, acaba siyasal iktidar bir ses verecek mi diye. Konu parlamentoda dile getirildiğinde Aile Bakanı açıklama yapıyor; '2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz' diyor. 2 gün değil, 2 ay değil; '2 yıldır biliyoruz' diyor. 2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da ne yaptınız Allah aşkına. Yüzünüze gözünüze dursun, sistematik bir tecavüz var, siz bunu 2 yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin, gazeteciler var bu ülkede. Olayı haber yaptılar da bizler de duyduk" dedi.

'84 MİLYON SENİNLE AYNI ACIYI PAYLAŞIYOR'

Bu olay nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın önüne geldiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı'nın zaten ne yaptığını kimse bilmiyor. Ve bir de fotoroman var. Polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar. Polislerimiz bu olayı bilmiyorlar mı? Kim onların önüne engel olarak çıkıyor? Kim onların görevlerini yapmasına engel oluyor? Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyorlar? Güçlerini kimden alıyorlar? 6 yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlık karşısında kimler suskunluğunu koruyor? Buraya bu evladımızın, bu kızımızın sesi olmak için geldim. Adalet istiyor bu kız. Buradan bu kızımıza seslenmek isterim; 84 milyon insan seninle aynı acıyı paylaşıyor. Bu ülkenin sağcısı solcusu, inançlısı inançsızı, doğulusu batılısı, güneylisi kuzeylisi bu haksızlık karşısında tahammül edemiyor ve öfkeleniyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım" diye konuştu.

'BU ÜLKEDE ADALET İSTİYORUZ'

Hep birlikte bu haksızlığa karşı mücadele etmek zorunda olduklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Emin olun bu haksızlığa dayanamıyorum. Hepimizin evlatları var. Biz devletin görev yapmasını istiyoruz, devletin haksızlığın üzerine gitmesini istiyoruz. Bu ülkede adalet istiyoruz. Artık siyasal iktidarın polisin, savcının elini kolunu bağlamasını istemiyoruz. Ülkenin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük acılar yaşarken siyasal iktidarın hala görevini yapmaması, devlet aygıtını çalıştırmaması tahammül edilecek bir durum değildir. Devletin nefes alması ve devletin kurumlarının çalışması lazım. Önündeki tek engel bu siyasi otoritedir. Açık ve net söylüyorum; devleti yönetemiyorlar. Haksızlıkları sindirebiliyorlar. '2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz' demek ne demek? 2 yıldır kimin arkasına saklandınız. 2 yıldır kimlerle fotoğraf çektirdiniz, 2 yıldır fotoğraf çektirdikleriniz mi size, 'aman bu olayı kapatın' diye baskı kuruyorlar? Devlet baskıların altında görev yapamaz. Devlet dediğiniz kuruma saygınlık kazandırmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, açıklamanın ardından tekrar Meclis'e yürüdü.