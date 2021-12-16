Kılıçdaroğlu: 4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 bin 250 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin, "4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Eğer enflasyonu ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse 4 bin 250 lirayı en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilirler. Bütün mesele enflasyonun kontrol edilip edilmemesinde yatıyor" dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ile Muharrem Erkek eşlik etti. Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu, yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, gerek heyetlerle gerekse baş başa yaptıkları görüşmenin verimli geçtiğini, ekonomi, dış politika ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi. Karamollaoğlu ise, görüşmelerin belli aralıklarla olmasının faydalı olduğunu, bu tür istişareleri önemsediklerini söyledi.



'TÜİK'E YAPTIĞIM ZİYARETİN ETKİLERİ GÖRÜLÜYOR'



Kılıçdaroğlu, 4 bin 250 TL olarak açıklanana yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirilmesin sorulması üzerine, "Türkiye İstatistik Kurumuna yaptığım ziyaretin etkileri görülüyor. Asgari ücret olarak verilen rakam, eğer yılbaşını alır ve dolar kurundaki yükselmeyi görürsek aslında düşük. Yılbaşında asgari ücretli net 384 dolar gelir elde ediyordu, eğer aynı kur 15 lira üzerinden hesap alınırsa 5 bin 760 lira olması lazım. Şimdi 4 bin 250 lira net oldu. 4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Eğer enflasyonu ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse, 4 bin 250 lirayı en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilirler. Bütün mesele enflasyonun kontrol edilip edilmemesinde yatıyor" dedi.



'TÜRKİYE İYİ YÖNETİLMİYOR'



Kılıçdaroğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in 'Ekonomik sıkıntılar bizimle ilgili değil' sözlerinin hatırlatılması üzerine de, "Ülkeyi kim yönetiyor o zaman. Onu sormak lazım. Bu yanıtı veren kişi o zaman Sayın Erdoğan'ı yok sayıyor. İşin özü şu; Türkiye iyi yönetilmiyor. İşin özü şu; Türk lirası pul oldu. İşin özü şu; işsizlik var. İşin özü şu; Türkiye'de ciddi ekonomik sorunlar var. İşin özü şu; bu sorunların ivedilikle çözülmesi lazım. Eğer sorunlar böyle devam ederse ileride çok daha büyük sorunlar çıkar. Önümüzdeki ay Türkiye bir gıda krizi ile karşı karşıya kalırsa hiç kimsenin şaşırmaması lazım. Dolayısıyla bütün bunların hepsini bugünden söylüyoruz. Nelerin yapılması gerektiğini de söylüyoruz. Yani kuru kuru bir eleştiri değil, nasıl çözülmesi gerektiğini de söylüyoruz" diye konuştu.



'VATANDAŞIN GEÇİNEBİLECEĞİ BİR ÜCRET OLMALI'



SP lideri Karamollaoğlu ise eskiden cumhurbaşkanları ve başbakanların asgari ücret açıklamadığını belirterek, şunları söyledi:



"Önceden asgari ücreti, komisyon başkanları açıklardı. Şimdi bizzat Cumhurbaşkanı açıklama yapma gereği duyuyor. Burada da önem verdiği husus, nispet. Yani ben bunu, 'Büyük bir artış meydana geldi' manasında anlıyorum. Ama enflasyon rakamlarını, doları, euroyu dikkate alarak; bunun bir vatandaşın gündelik geçimini sağlayıp sağlayamayacağına göre değerlendirmek gerekir. 4 bin 250 lira hakikaten iyi bir rakam, fena bir rakam değil. Ama vatandaş geçinemiyorsa 4 bin 250 değil, 5 bin 250 olsa da farkı olmaz. Mühim olan bu asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin kendi ihtiyacını karşılayabilmesidir. Asgari ücret açlık sınırında olamaz, açlık sınırının altında hiç olamaz. Kaç olursa olsun, ben rakamın üzerinde durmuyorum. Vatandaşın geçinebileceği bir ücret olmalı. Onun için de enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde rakamların üzerine odaklanmak doğru bir yaklaşım olmuyor. Eğer yapılan zam, açlık sınırı ve enflasyonun altında kaldıysa zam değildir" .



CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI



Ardından bir basın mensubu, Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde ittifakın kabul etmesi durumunda aday olmaktan onur duyacağı yönündeki açıklamasını hatırlatarak, 'Bugünkü görüşmenizde cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuştunuz mu?' diye sordu. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine, "Bu konuda söylenmesi gereken her şey söylendi ve bitti. Nokta" dedi. Karamollaoğlu ise, "Seçim sürecine girildiği zaman bu konuların görüşülmesi daha doğrudur" ifadelerini kullandı.



'BU ARTIŞIN NERESİ SEÇİM YATIRIMI'



Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun 'Bu artışı bir seçim yatırımı olarak görüyor musunuz?' sorusuna da, "Bu artışın neresi bir seçim yatırımı? Yıl başında alınan asgari ücret daha değerliydi, şimdi alınan asgari ücret daha az. Yıl başında 384 dolar alıyordu, şimdi alacağı çok daha düşük bir rakam. Kendileri için bir seçim yatırımı olabilir ama bunun seçim yatırımı olarak değerlendirilebilmesi için enflasyonu kontrol etmeleri lazım. Edebilirler mi, bilmiyoruz. Asgari ücretli mağdur olmasın. En büyük arzumuz bu" diye cevap verdi.



Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili de, "Dolar 15 lirayı aştı. 'Türk lirasını dolara yedirmeyiz' diyen kimdi? Sayın Erdoğan, ne oldu? Daha söylediği Türkiye'ye yayılmadan Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Devleti yöneten kişinin sözlerinin tutarlı olması lazım" dedi.