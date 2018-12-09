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Kentsel dönüşümle ilgili stratejimizi hazırladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kentsel dönüşümle ilgili stratejimizi hazırladık

Kentsel dönüşümle ilgili stratejimizi hazırladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kentsel dönüşümle ilgili stratejimizi hazırladık

09 Aralık 2018 Pazar 19:48
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Kentsel dönüşümle ilgili stratejimizi hazırladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kentsel dönüşümle ilgili stratejimizi hazırladık. İnşallah bu ay içinde bu stratejiyi de açıklayacağız ve belediyelerimize göndereceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümle ilgili stratejimizi hazırladık. İnşallah bu ay içinde bu stratejiyi de açıklayacağız ve belediyelerimize göndereceğiz." dedi.

Kurum, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nı ziyaret etti.

Fuardaki stantları gezip, yetkililerden bilgi alan Kurum, Bakanlığının standındaki kompost gübre üretim düzeneğini de inceledi.

Sıfır Atık Projesi kapsamındaki uygulanmanın 8 bin 600 kurum ve kuruluşta kullanıldığını belirten Kurum, "Bu sistemi 2023 yılında tüm ülke genelinde uygulamaya geçtiğimizde her yıl 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız." diye konuştu.

Kurum, dünya nüfusunun 7,6 milyar kişiye ulaştığını ve bu sayının 2030'da 1 milyar artarak 8,6 milyara çıkacağını ifade ederek, toprakların ve şehirlerin verimli kullanılmasının önemine değindi.

"Kriterlere uygun firmalar bu projelere girecek"

Fuarı düzenleyen Verimlik Vakfına teşekkür eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cari açığımızın kaynağının büyük bir bölümünün enerji olduğunu düşünürsek, enerjide verimliliği ve tasarrufu artıracak projelere yönelmemiz gerekiyor. Bu manada TOKİ, Emlak Konut ve İller Bankasında yaptığımız, yaptığınız projelerde güneş enerjisinden faydalanarak ortak aydınlatmayı ve çevre aydınlatmasını sağlıyoruz. Hatta artan enerjiyi şebekeye veriyoruz. Yağmur sularını biriktirip bahçe sulamasında kullanıyoruz. Bunun yanında, tüm projelerde Isı Yalıtımı Yönetmeliğini uyguluyoruz."

Kentsel dönüşümle ilgili bir soru üzerine Kurum, şu bilgileri verdi:

"Kentsel dönüşümle ilgili stratejimizi hazırladık. İnşallah bu ay içinde bu stratejiyi de açıklayacağız ve belediyelerimize göndereceğiz. Bugüne kadar yaklaşık 30 şehrimizi ziyaret ettik. Ülkemizdeki tüm şehirlerdeki tarihi ve kültürel kent meydanları yenileyeceğiz. Tarihimizi ve kültürümüzü öne çıkartacak projeler yapacağız. Deprem riski bulunan konutlarımızı, planlı bir şekilde kentsel dönüşümden geçireceğiz. Bu kentsel dönüşüm projeleri de şehrin kültürüne, mimarisine ve yerel malzemesine uygun olacak. Bu projelerde kesinlikle çok katlı olmayacak. Yeni alanlarda dört-beş katı geçmeyecek. Eski alanlarda ise çevre imarına uygun sekiz-on katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Bununla ilgili Meclisimizden de bir düzenleme geçti. Artık kentsel dönüşüm projelerinde hem maddi hem de teknik anlamda belli teminatlar istiyoruz. Teminatları sağlayacak firmalarımız bu dönüşümlere girecek. Ya tamamlama sigortası ya da Bakanlığın belirleyeceği teknik ve mali kriterlere uygun firmalar bu projelere girecekler. Bu sayede de dönüşümün önünü açmış ve vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemiş olacağız."

Bakan Kurum, TOKİ'nin kentsel dönüşüm seferberliği çerçevesinde büyük bir projelerinin olacağını bildirdi.

"Çevre ve gürültü kirliliğine son vereceğiz"

Bir basın mensubunun "AK Parti'nin çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı"yla ilgili sorusunu Kurum, şöyle yanıtladı:

"Mart seçimlerinde çevre ve gürültü kirliliğine son vereceğiz. AK Parti'mizin broşür ve pankartlarını caddelerde görmeyeceğiz. Belli saatler dışında da AK Parti seçim otobüsleri propaganda yapmayacak. Böylece, çevreci bir parti olarak hem çevre kirliliğine hem de gürültü kirliliğine karşı çok büyük bir eylem başlatmış olacağız. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Kurum'a fuar ziyareti boyunca Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü eşlik etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kentsel DönüşümMurat Kurum
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