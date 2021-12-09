Kaymakcı: AB'den en büyük beklentimiz, Erasmusluların önünü açması

ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Bizim AB tarafından en büyük beklentimiz, Erasmusluların önünü açması. Vize konusunda sorun yaşanmaması lazım. Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en donanımlı kuşağı Erasmus kuşağı olacak" dedi.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, 'Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarının (ADP) 2021-2027 Dönemi Açılış Konferansı'na katıldı. Erasmus+ ve ADP kapsamında desteklenmiş projeleri tanıtmak ve yeni program dönemi öncelikleri hakkında katılımcıları bilgilendirmek amacıyla düzenlenen konferansa ayrıca; Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, AB Türkiye Delegasyonundan üst düzey temsilciler, AB ve Erasmus ülkelerinin büyükelçileri de katıldı. Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Erasmus felsefesine değinmek istediğini belirterek, "Türkiye 2004 yılında AB'nin bu tür programlarına katılmaya başladı. Bugün bir aday ülke olarak Türkiye bu programlardan belki de en etkili şekilde yararlanan ülke konumunda. Maalesef, Türkiye bugün Avrupa coğrafyasında vatandaşlarının halen vize almak zorunda olduğu bir ülke konumunda. Umarız vize serbestisinde son adımları tamamlarız ve biran önce vize kalkar. Erasmus bugüne kadar 850 bin insanın yaşamına bir şekilde dokunmuş bir program. 550-600 bin civarında Türkiye'den diğer Avrupa ülkelerine giden insanımız var. 275 bin civarında Avrupa ülkelerinden de Türkiye'ye gelen insan var" dedi.



'AB'DEN EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ ERASMUSLULARIN ÖNÜNÜ AÇMASI'



Kaymakcı, Türkiye'nin Erasmus'u en etkin şekilde kullanma konusunda kararlı olduğunu söyleyerek, "Bizim AB tarafından en büyük beklentimiz, Erasmusluların önünü açması. Vize konusunda sorun yaşanmaması lazım. Erasmus'a yapılan yatırım, öğrencilere, öğretmenlere, kalfalara, çıraklara, sporculara yapılan yatırım aynı zamanda daha sağlıklı, daha barış içinde yaşayan, daha yeşil, daha dijital bir Avrupa'ya yapılan yatırım. Gerekli desteği tüm büyükelçiliklerin, özelikle Erasmus ülkeleri büyükelçiliklerin göstermesini rica ediyoruz. Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en donanımlı kuşağı Erasmus kuşağı olacak. Biz de bu programı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.



'2022’NİN BAŞINDAN İTİBAREN ÖDEMELER GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLACAK'



Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Erasmus öğrencilerinin harçlıkları ve gittikleri yerde kalacakları süreye ilişkin bazı sorunların yaşandığına değinerek, "Biliyorsunuz AB'nin bütçesi 1 yıl gecikmeli 2021'in sonlarına doğru kabul edilebildi. Biz AB'ye aday ülke olduğumuz için Erasmus+ programına ancak AB bütçesi kabul edildikten sonra katılabiliyoruz. 27 Ekim'de anlaşmaları imzaladık, bundan sonra bu programa hem AB katkısını hem de Türkiye katkısını ödememiz gerekiyor. Bu süreç de bugünlerde tamamlanmak üzere. Ümit ediyoruz ki 2022 yılının başından itibaren bu ödemeler gerçekleştirilmiş olacak" ifadesini kullandı.