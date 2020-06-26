KATILIMLAR HIZLA ARTIYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Genel Merkez binasına her gün yüzlerce katılımın olduğu federasyonda kısa bir süre içerisinde ülke gündeminde en büyük federasyon oldu.

Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş `ın saygın kişiliği ve vatansever duruşu ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan `ın yolunda gitmesi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş, Bugün Genel Merkeze Gelen Mersin, Adana, Hatay, Isparta, Çanakkale ve Kahramanmaraş İl Başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları İl Başkanlarına mazbatalarını vererek göreve başladılar.

Başdaş, Mazbatalarını alan Çanakkale, Isparta, Mersin, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş Teşkilatlarımıza başarılar dilerim.

Başdaş, Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu yurt dışında ve yurt içinde 81 il ve ilçelerde hızlı bir şekilde katılımları devam ediyor. bu gün ise çok sayıda ilin atamasını yaptık buda gösteriyor ki biz doğru yoldayız. Bize katılım sağlayan ve her gün gücümüze güç katan teşkilatlarıma teşekkür ediyorum dedi .