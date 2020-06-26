Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Milletin geleceğini yıktılar'
'Milletin geleceğini yıktılar'
30 yıllık hasret sona erdi
Son Dakika
30 yıllık hasret sona erdi
Beşiktaş’ta 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş’ta 2 futbolcunun koronavirüs testi...
Çirkin paylaşımda flaş gelişme!
Çirkin paylaşımda flaş gelişme!
Kazım Koyuncu, 15'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
Kazım Koyuncu, 15'inci ölüm yıl...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KATILIMLAR HIZLA ARTIYOR

Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonuna Yurt dışında ve yurt içinde hızlı bir şekilde katılımları Devam ediyor.

26 Haziran 2020 Cuma 10:23
0 Okunma
KATILIMLAR HIZLA ARTIYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Genel Merkez binasına her gün yüzlerce katılımın olduğu federasyonda kısa bir süre içerisinde ülke gündeminde en büyük federasyon oldu.

Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş `ın saygın kişiliği ve vatansever duruşu ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan `ın yolunda gitmesi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş, Bugün Genel Merkeze Gelen Mersin, Adana,  Hatay, Isparta, Çanakkale ve Kahramanmaraş İl Başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları İl Başkanlarına mazbatalarını vererek göreve başladılar.

Başdaş, Mazbatalarını alan Çanakkale, Isparta, Mersin, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş Teşkilatlarımıza başarılar dilerim.

Başdaş, Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu yurt dışında ve yurt içinde 81 il ve ilçelerde hızlı bir şekilde katılımları devam ediyor. bu gün ise çok sayıda ilin atamasını yaptık buda gösteriyor ki biz doğru yoldayız. Bize katılım sağlayan ve her gün gücümüze güç katan teşkilatlarıma teşekkür ediyorum dedi .  

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Osmanlı ülkü Ocakları FederasyonuGenel BaşkanTurgut BaşdaşRecep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MESK’ten Gelecek Partisi’ne ziyaret
MESK’ten Gelecek Partisi’ne ziyaret
AB ve Yunanistan'ı sığınmacı haklarına saygıya davet ediyoruz
AB ve Yunanistan'ı sığınmacı haklarına saygıya davet ediyoruz
Meclis'te yeni koronavirüs önlemleri
Meclis'te yeni koronavirüs önlemleri
CHP'li Kaya: YKS'yi daha uygun bir tarihe erteleyin
CHP'li Kaya: YKS'yi daha uygun bir tarihe erteleyin
Destici: Barolarla ilgili yasal bir değişikliğe ihtiyaç var
Destici: Barolarla ilgili yasal bir değişikliğe ihtiyaç var
Libya'da tarih yazıyoruz
Libya'da tarih yazıyoruz
AK Partili Çelik'ten Yassıada açıklaması
AK Partili Çelik'ten Yassıada açıklaması
Yassıada teklifi Meclis’te oybirliği ile kabul edildi
Yassıada teklifi Meclis’te oybirliği ile kabul edildi
Bahçeli'den AYM'nin Demirtaş kararına sert tepki
Bahçeli'den AYM'nin Demirtaş kararına sert tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı