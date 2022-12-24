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Karşımızdaki siyaset tablosunda aile dramı yaşanmakta

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır. Baba ile oğul çekişmeli, babayla abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi siperlerinde seyircidir. Biz bu olan bitenlere 'zillet' demeyelim de ne diyelim?" dedi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 16:45
Karşımızdaki siyaset tablosunda aile dramı yaşanmakta

ANKARA (DHA)

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde 'Siyaset ve Liderlik Okulu 18'inci Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı. Bahçeli, siyasetin ve liderliğin, mektep ve müfredat sınırları içinde anlatımı konusunda üslendikleri ahlaki sorumluluğu mütevazı ölçüde yerine getirmenin bahtiyarlığını hissettiklerini söyledi. Bahçeli, "Bu kapsamda siyaseti yapıyorken, siyaseti bir mecburiyet kabul ediyorken, aynı zamanda fikir ve düşünce temelinde de yaşamasının ve yaşatılmasının ehemmiyetine inanıyoruz. Biliyoruz ki siyasetin kaynağı fikirdir. Bu olmadan akıbet, fitne ve fiyaskodur" diye konuştu.

'DEMOKRASİ ZİLLETE VİZE VERMEK DEMEK DEĞİL'

Değerli bir şeyi, çıkarlar uğruna bilerek veya bilmeyerek hor görülen noktaya getirmenin, işi ayağa düşürmek olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bugün hem Türk siyasetinin hem de küresel siyasetin mümeyyiz sorunu bana kalırsa budur. Kendilerini yükseltmek maksadıyla milleti ve devleti ayağa düşürmek için Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler, kelimenin tam manasıyla zillettedir ve siyaset platformunda bu köhne sıfatlarıyla arzı endam ettikleri ortadadır. Siyasetteki potansiyel ve popüler mesele, yalnızca seçim kazanmakla koltuk kapmakla zirveye tırmanmakla ezcümle iktidar olmakla sınırlandırılamaz. Bunlarla da sınırlı görülemez. Millet varlığını, devlet hakkını, insan onurunu, şartlar ne kadar ağır olursa olsun savunma ve sahiplenme fazileti gösterenler, siyaseti adam gibi yapan yüz aklarıdır. 'Demokrasi' demek 'melanete ve zillete vize vermek' demek değildir. 'Demokrasi' demek 'demagojiye ve totolojiye çanak tutmak' hiç değildir" dedi. 

Bahçeli, siyasetin, aynen insaniyette olduğu gibi ahlakla kaim olduğunu söyleyerek "Bugünkü siyasi muhalefetin ahlakı donmuş ve çatlamıştır. Bu muhalefet çoraklığının aklı kiraya verilmiş, irfanı ve iradesi rehin edilmiştir. Zillet içinde kıvranan muhalefete lütfen dikkat buyurunuz. Geçmişteki sözlerinden farklı hiçbir şey söylemiyorlar. Kendilerini yenilemekten, gelişmelerin hacmini ve hamulesini yorum kuvvetinden çok uzaklar. Dahası hiç güven vermiyorlar. Bunlar arasında cumhuriyetin yeni yüzyılı için dört başı mamur bir tanım getirenini gördünüz mü? Elinizi vicdanınıza koyunuz, yeni yüzyılı baz alarak Türkiye'nin huzur ve güvenliği için bir teklif paylaşan tek bir muhalif siyasetçi cümlesi duydunuz mu? Geleneksel sloganlar dışında, anlattıklarından istikbale dair bir umut hissine kapılanınız oldu mu?" diye konuştu. 

'ORTALIĞI, KURU HUSUMETLE KARIŞTIRMAKTA'

Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünü demokratik, kapsayıcı ve katılımcı yeni anayasayla taçlandırmak istediklerini söyleyen Bahçeli, "Gelin görün ki zillet ittifakının karşı duruşundan, karşı çıkışından, kısmi tadilatları 'anayasa teklifi' diyerek gündeme taşımaktan başka bir önerisine, bir teşebbüsüne, bir gayretine şahitlik edeniniz çıktı mı? Toplumdaki değişmeyi fark edemeyen siyasetin, devlete şahsiyet kazandıran hukuki çerçeveyi düzenlemesi, tarihin hiçbir döneminde söz konusu olmamıştır. Gerçekleri çarpıtan siyaset pratiği, tutsak ve tutuk bir niteliktedir. Aynı zamanda amacını kaybetmiştir. Böylesi siyasetlerde, çağın ve zamanın gelişme süreçlerine uyumsuzluğun getirdiği kaygılardan kurtulma isteği, gerçeklerden kaçmaya dönüşmektedir. Nitekim 6'lı masa gerçeklerden peşi sıra kaçmakta, ortalığı da velveleyle kuru hamasetle kurşun gibi husumetle karıştırmaktadır" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliMHP
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