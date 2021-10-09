Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1398
ALTIN
506.88
DOLAR
8.9693
STERLİN
12.2440
EURO
10.4166
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu personel alıyor
Türkiye Enerji, Nükleer ve...
Balıkesir'de fabrika satış ihalesi
Balıkesir'de fabrika satış ihalesi
Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Önemli Bir Değerini Kaybetti
Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Önemli Bir...
Gaziantep'te kamu konutu satışı
Gaziantep'te kamu konutu satışı
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Karbon salınımı azaltma önceliklerimiz arasında'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye tarafından kabul edildiğini hatırlatarak, "Yeşil liman sertifikası gündemimizde olup havacılıkta da sıfır karbona ulaşmayı hedeflemekteyiz. Kara yollarında da karbon salınımı azaltma önceliklerimiz arasındadır" dedi.

09 Ekim 2021 Cumartesi 16:52
5 Okunma
'Karbon salınımı azaltma önceliklerimiz arasında'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yazılı açıklama yaparak, 3 gün süren ve 55 ülkeden 13 bakanın katıldığı '12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nı değerlendirdi. Bakan Karaismailoğlu, '12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın sona erdiğini belirterek, "3 gün süren şuraya 55 ülkeden 13 bakan katıldı. 105 firmanın yer aldığı şuraya, 20 bin katılımcı ilgi gösterdi. Geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemlerinin masaya yatırıldığı panellerde, gelecekte kullanılacak teknolojilerin hem çevreci hem de yerli ve milli olması gerektiği vurgulandı" dedi. Karaismailoğlu, 5 sektör için 474 hedefin belirlendiğini vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye tarafından kabul edildiğini, çevreci ve yerli yatırımların gelecekte öne çıkacağını kaydederek, "Yeşil liman sertifikası da gündemimizde olup havacılıkta da sıfır karbona ulaşmayı hedeflemekteyiz. Karayollarında da karbon salınımı azaltma önceliklerimiz arasındadır. Projelerimizde kullanılan yerlilik oranını arttırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. 3 gün süren şura boyunca Covid-19 sonrasında dünya ölçeğinde ulaşım stratejilerinin ve küresel tedarik zincirinin yeni standartlarını enine boyuna ele alıp ulaşım koridorlarının ülkelere etkilerini tüm yönleriyle tartıştık" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanıAdil KaraismailoğluParis İklim AnlaşmasıKarbon Salınımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılarımız yatırımcılara açık 
Çavuşoğlu: ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Çavuşoğlu: ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Bahçeli: Bunlar, Türkiye düşmanlarının nöbetçi taşeronlarıdır
Bahçeli: Bunlar, Türkiye düşmanlarının nöbetçi taşeronlarıdır
Numan Kurtulmuş İlim Yayma Cemiyeti'nin 63. olağan genel kuruluna katıldı 
Numan Kurtulmuş İlim Yayma Cemiyeti'nin 63. olağan genel kuruluna katıldı 
Davutoğlu: İttifak seçim ortamına gelindiğinde görülür
Davutoğlu: İttifak seçim ortamına gelindiğinde görülür
Kılıçdaroğlu, kağıt toplayıcılarla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, kağıt toplayıcılarla bir araya geldi
Bakan Kurum: Paris İklim Anlaşması önemli kilometre taşıdır
Bakan Kurum: Paris İklim Anlaşması önemli kilometre taşıdır
CHP'li 30 vekil İzmir'de 190 köyü ziyaret edecek
CHP'li 30 vekil İzmir'de 190 köyü ziyaret edecek
"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"
"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma