Karamollaoğlu: Üretici fiyatlarındaki artış raflara yansıyacaktır

ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile tüketici fiyat endeksi (TÜFE) arasındaki makasın her geçen ay arttığını belirterek, "Üreticide sürekli zarar etme durumu var. Hiç kimse böyle bir zararı taşıyamaz. Üreticinin henüz fiyatlara yansıtmadığı maliyetleri var. Bu maliyetler önümüzdeki dönemde raflardaki fiyatlara yansıyacaktır" dedi.



Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidarın 2022 yılı için verdiği vaatleri yerine getirmediğini belirterek, "Aksine 2022 yılı; 2021 yılı ve daha önceki yılları ziyadesiyle aratır hale geldi. Ve öyle görülüyor ki 2023 hedefleri de birer iddia ve boş vaat olmaktan öteye geçemeyecek. Hem 20 yıllık performansları hem de bugün karşı karşıya kaldığımız tablo; 2023'te iktidarın bitiş çizgisine kendisine zar zor attığı bir yıl olarak hatırlanacağını işaret ediyor. 2023'te ayakta kalabilmek için bu iktidarın İsrail'le normalleşme olarak takdim ettiği anormal süreç ise hepimizin malumu. Katil İsrail alçakça saldırılarına hala devam ediyor. Son saldırılarda sivil ve masum insanları, kadınları, hatta 5 yaşındaki çocukları dahi katlettiler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi de bir normalleşme süreci başlatıldı. İktidara sormak istiyorum; bu alçaklarla mı normalleşeceksiniz? Bu katillerle mi normalleşeceksiniz?" diye konuştu.



'ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA BU ARTIŞLAR FİYATLARA YANSIYACAK'



Ardından ekonomiye değinen Karamollaoğlu, ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın her geçen ay arttığına dikkat çekerek, "2022 yılı temmuz verilerine göre 1 yıllık TÜFE yüzde 79,60. 1 yıllık ÜFE ise yani üretici fiyatlarındaki artış ise yüzde 114,6 olmuştur. Temmuz ayında aylık TÜFE yüzde 2,37 iken ÜFE yüzde 5,17 olarak açıklanmıştır. Bunları detaylı vermek bazen kafa karışıklığına sebep oluyor ama tüketici enflasyonu yüzde 2,4 civarında. Üreticinin yani çiftçinin maliyeti ise 5,2 civarında artmış. 2 mislinden fazla. Bunu bu şekilde çiftçinin sürdürmesi mümkün değil. Önümüzdeki aylarda bu artış mutlaka fiyatlara yansıyacak. Artık vatandaş bu fiyatları da yaşayarak görecek manasına geliyor. Kaçamazsınız bundan. Sürekli zarar etme durumu var. Hiç kimse böyle bir zararı taşıyamaz. Bu veriler bize şunu söylüyor ki üreticinin henüz fiyatlara yansıtmadığı maliyetleri var. Bu maliyetler önümüzdeki dönemde raflardaki fiyatlara yansıyacaktır. Yani fiyatlar artacaktır" ifadelerini kullandı.