Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
119850
ALTIN
302.244
DOLAR
5.9798
STERLİN
7.8327
EURO
6.5955
Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla eğlendi
Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla...
Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı
Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı
Amerikalı profesör 112 ülke gezdi Türkiye’ye yerleşti
Amerikalı profesör 112 ülke gezdi...
Coronovirüse nar kabuğu, zerdeçal ve zencefil tavsiyesi
Coronovirüse nar kabuğu, zerdeçal ve...
TEKSÜT Bandırma BK, Avrupa'da Son 16'da
TEKSÜT Bandırma BK, Avrupa'da Son...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İzmir için korkutan uyarı
Kapat

Karamollaoğlu: İslam ülkeleri ABD'nin projesine karşı olduklarını ilan etmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin, Filistin- İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planına ilişkin, "Bütün İslam dünyası rencide edildi. İslam ülkeleri birlik olarak bu projeye karşı olduklarını ilan etmeliler" dedi.

Karamollaoğlu: İslam ülkeleri ABD'nin projesine karşı olduklarını ilan etmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin, Filistin- İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planına ilişkin, "Bütün İslam dünyası rencide edildi. İslam ülkeleri birlik olarak bu projeye karşı olduklarını ilan etmeliler" dedi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 14:58
29 Okunma
Karamollaoğlu: İslam ülkeleri ABD'nin projesine karşı olduklarını ilan etmeli

ANKARA - Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından milletin tek yürek olduğunu, ülkenin dört bir yanında bölgeye yardım gittiğini bildirdi. Karamollaoğlu, "Doğu'dan, Batı'dan her yerden Elazığ'a yardım elinin uzanması hepimizi sevindirdi. Bu bizim deprem anında değil, her zaman dikkate almamız gereken bir husus" dedi.

‘ŞEHİR MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK AZALTILMALI'

Karamollaoğlu, Elazığ depreminin ardından Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunun tekrar hatırlandığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bizim alacağımız tedbirler artık gecikmeye tabi olmayacak tedbirler olmalı. Özellikle İstanbul'a uzanan kuzey fay hattında ciddi bir deprem bölgesinin olduğu konusunda herkes ittifak ediyor. Deprem olduktan sonra hayıflanmak, dizlerimizi dövmek, 'bundan sonra gerekli tedbirleri alacağız' diye üst perdeden konuşmak kimseye bir fayda sağlamıyor. İlk olarak, ülkemiz bir deprem bölgesinde olduğu için bütün şehirlerimizin ileride olabilecek bir depremin dikkate alınarak planlarının buna göre yapılmasında gerek var. Şehir merkezlerinde yoğunluk mutlaka azaltılmalı ve mümkün olduğu kadar yüksek binalardan da imtina edilmeli. Hasarlı binaların tespiti süratle yapılmalıdır. İstanbul depremi kaçınılmaz gibi gözüküyor, ama ne zaman olacağını bilmek mümkün değil. İstanbul'un nüfusunu da artıracak projelerden kesinlikle kaçınılmalı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Lideri Temel KaramollaoğluParti Genel Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözcü Aksoy: Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumaya devam edeceğiz
Sözcü Aksoy: Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumaya devam edeceğiz
Bahçeli: Batış planı yok hükmündedir
Bahçeli: Batış planı yok hükmündedir
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Belçika' açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Belçika' açıklaması
Hesabını veremeyeceğimiz bir kuruş dahi söz konusu değil
Hesabını veremeyeceğimiz bir kuruş dahi söz konusu değil
Dr. Kurtoğlu: 'Yüzyılın Antlaşması' ölü doğmuştur
Dr. Kurtoğlu: 'Yüzyılın Antlaşması' ölü doğmuştur
TBMM Şentop: Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır
TBMM Şentop: Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır
Ali Sökmen, Mustafa Hamarat’ı Ziyaret Etti
Ali Sökmen, Mustafa Hamarat’ı Ziyaret Etti
Akşener: Acılar ve felaketler üzerinden siyaset yapılmaz
Akşener: Acılar ve felaketler üzerinden siyaset yapılmaz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans