Karamollaoğlu: İnsanların katledildiği olaydan seçim hesabı yapıldığında hicap duyarız

ANKARA - Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin, "İnsanların katledildiği bir olay üzerinden seçim hesapları yapıldığında, bundan hicap duyarız. Biz, bu siyasi anlayışı bütünüyle reddederiz, reddetmek mecburiyetindeyiz" dedi.



SP lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, İstiklal Caddesi'nde pazar günü meydana gelen terör saldırısını lanetleyerek, "Terör ile insanlık, şiddet ile vicdan, patlamalarla siyaset kelimelerinin aynı cümle içerisinde kullanılır hale gelmesi bile hepimiz için üzüntü verici, kabul edilemez bir durumdur. Öncelikle amasız ve fakatsız herkes bunu böyle bilmeli, böyle kabul etmelidir ardından da elbette kamuoyunun zihninde oluşan tüm soru işaretleri de mutlaka cevaplanmalı, giderilmelidir. Sınır güvenliğinden aksayan istihbarat ve emniyet zafiyetine kadar her soru mutlaka cevaplandırılmalıdır. Teröristlerin ayakkabı numaralarını bile bildiklerini iddia edenler, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin kim olduğunu da herhalde biliyorlardır veya bilmeleri gerekir" diye konuştu.



'Terör' ile 'oy kazanmak- kaybetmek' kelimeleri aynı cümlede yan yana geldiği takdirde tüylerinin ürperdiğini aktaran Karamollaoğlu, "'Bu saldırı kime yarar' cümlesini duyduğumuz anda, siyasete atfen söylüyorum bunu, kan adeta beynimize sıçrar. İnsanların katledildiği bir olay üzerinden seçim hesapları yapıldığında bundan hicap duyarız. Biz, bu siyasi anlayışı bütünüyle reddederiz, reddetmek mecburiyetindeyiz. Siyasilerin de aynı anlayışla meselelere yaklaşması gerektiği kanaatinde olduğumuzu da burada ifade etmeyi bir görev addediyorum. Bu sebeple 'İnsan canının kirli hesaplara rakam olarak yazıldığı çarpık hesapların canı cehenneme' demekten de kendimiz alamıyoruz" açıklamasında bulundu.