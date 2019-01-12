Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91687
ALTIN
226.346
DOLAR
5.4752
STERLİN
7.0165
EURO
6.2841
Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız
Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız
İsrail'den Şam'a füze saldırıları
İsrail'den Şam'a füze saldırıları
Yarım saat arayla aynı minibüsten ateş açıldı
Yarım saat arayla aynı minibüsten...
Kazada araçta sıkışan yaralı, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Kazada araçta sıkışan yaralı, uzun...
Kardeşini sokak ortasında vurdu
Kardeşini sokak ortasında vurdu

Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde seçilecek adayların, kurallar doğrultusunda hizmet edeceğini belirterek, "Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz, ne de israf edeceğiz. Hizmette partizanlık yapmayacağız" diye konuştu.

Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde seçilecek adayların, kurallar doğrultusunda hizmet edeceğini belirterek, "Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz, ne de israf edeceğiz. Hizmette partizanlık yapmayacağız" diye konuştu.

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:11
0 Okunma
Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Türkiye’nin Geleceği İçin Çare Var' buluşması kapsamında, partisinin Yozgat il teşkilatı tarafından düzenlenen konferansa katıldı. Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada, siyasi ve ekonomik gelişmelere, dış politika konularına değindi.

Temel Karamollaoğlu, Adapazarı’nda bulunan Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesinin yanlış bir karar olduğunu ifade ederek, "Maalesef ortalık ısınıyor, kendi silahımızı, kendi teknolojimizi geliştirmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu. 

'BELEDİYECİLİKTE İŞİ EHLİNE VERECEĞİZ'

Yerel seçimlerde seçilecek Saadet Partili adayların, belirledikleri kurallar doğrultusunda hizmet edeceğini belirten Karamollaoğlu, "Belediyecilikte biz işi mutlaka ehline vereceğiz. Biz belediyede, bize emanet edilen paraya ve belediye mülküne yetim malına sahip çıkar gibi çıkacağız. Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz, ne de israf edeceğiz. Hizmette partizanlık yapmayacağız. Kapımızı herkese açık tutacağız. Bize oy veren vermeyen, bir derdi varsa, gelecek ve kucaklaşacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiTemel Karamollaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li vekillerden 'Tank Palet' işçilerine destek
CHP'li vekillerden 'Tank Palet' işçilerine destek
Binali Yıldırım: Basın, millet adına ülkeyi yönetenleri denetler
Binali Yıldırım: Basın, millet adına ülkeyi yönetenleri denetler
Muharrem İnce: Kaşıkla verdiklerini, seçimden sonra kepçeyle alacaklar
Muharrem İnce: Kaşıkla verdiklerini, seçimden sonra kepçeyle alacaklar
Destici: Ağrı'da AK Parti'yi destekleyeceğiz
Destici: Ağrı'da AK Parti'yi destekleyeceğiz
Bakan Çavuşoğlu: YPG'ye harekat, ABD'nin çekilmesine bağlı değil
Bakan Çavuşoğlu: YPG'ye harekat, ABD'nin çekilmesine bağlı değil
Yıldırım: Ben çıktığım yoldan dönmem
Yıldırım: Ben çıktığım yoldan dönmem
İmamoğlu: Süreç zor bir süreç
İmamoğlu: Süreç zor bir süreç
AK Parti; Avrupa, Amerika ve Çin’de temsilcilik açıyor
AK Parti; Avrupa, Amerika ve Çin’de temsilcilik açıyor
"Yılda 6,5 milyar lira gelir elde edilecek"
"Yılda 6,5 milyar lira gelir elde edilecek"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ