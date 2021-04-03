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Karamollaoğlu: 'Geçim İttifakı' kurmakta kararlıyız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Saadet Partisi olarak tüm il ve ilçe kademelerimizle her bir insanımızın geçim mücadelesine destek olmak, onları dinlemek, seslerini duyurmak, çözümler üretmek, tencerelerinde dert değil aş pişirebilmeleri için seçimden önce bir geçim ittifakı kurmakta kararlıyız" dedi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 14:01
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Karamollaoğlu: 'Geçim İttifakı' kurmakta kararlıyız

ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel merkezde gerçekleştirilen İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısında konuştu. Karamollaoğlu, hiçbir vatandaşın karamsar ve umutsuz olmaması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Karanlığın en koyu olduğu an şafağın en yakın olduğu andır. Herkes bilmeli ki şafak yakın. Bu sebeple dert var, sorun var; ama Allah’ın izniyle çözüm de var. Bizler bunun için Saadet Partisi olarak tüm il ve ilçe kademelerimizle her bir insanımızın geçim mücadelesine destek olmak, onları dinlemek, seslerini duyurmak, çözümler üretmek, tencerelerinde dert değil aş pişirebilmeleri için seçimden önce bir geçim ittifakı kurmakta kararlıyız" dedi.

Karamollaoğlu, 'Geçim İttifakı' çağrısında bulunarak, "Gelin bir geçim ittifakı kuralım. Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, işsizliğe, ağır vergilere hep birlikte 'hayır' diyelim. Toplumumuzun bu sebeple her kesimine sesleniyorum, memurumuza, esnafımıza, işsiz gençlerimize herkese sesleniyorum, sendikalara, partilere sesleniyorum; gelin milletimizle el ele verelim, insanımızın ortak gündeminde buluşalım. Geçim ittifakından başka hiçbir şey konuşmayalım. Gündemi oyalayan gereksiz tartışmalara kesinlikle prim vermeyelim. İnsanımızın derdine hep birlikte tercüman olalım. Bir araya gelerek çözüm yolları arayalım. Milletimizin sorunlarını ülke gündemine taşımak adına yürüttüğümüz bu farkındalık kampanyası olan geçim ittifakına görüşü ne olursa bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 03.04.2021 14:26
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel KaramollaoğluGeçim İttifakı
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