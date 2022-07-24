Karadeniz'de çok ciddi bir faaliyet var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Su Altı Sistemleri Yarışması aslında geleceğin trendleri açısından çok önemli. Şu anda Karadeniz'de gazımızı çıkarmakla ilgili çok ciddi bir faaliyet var. Orada bu tip su altında çalışan insansız araçlar kullanılıyor ve bunu geliştiren mühendisler de tıpkı buradaki gençlerimiz gibi geçmişte bu alanlara yönelmiş bu çalışmaları yapmış insanlar” dedi.

GİRESUN (DHA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Giresun’da düzenlenen TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması ile ASELSAN İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmaları'na katıldı. Çotanak Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen yarışmalarda yapılan çalışmaları inceleyen Bakan Varank, insansız su altı araçlarını da kullanıp, yarışmacılara başarı temennisinde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Varank, şu anda finallere katılan lise ve üniversite öğrencilerinin kendi geliştirdikleri insansız su araçlarıyla verilen görevleri yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

Bakan Varank: Karadenizde gazımızı çıkarmakla ilgili çok ciddi bir faaliyet var

TEKNOFEST'in iki ayağı olduğunu kaydeden Varank, “Bunlardan bir tanesi gençlerimizi çocuklarımızı geleceğin teknolojilerine bilime yönlendirdiğimiz teknoloji yarışmaları. Çok farklı kategorilerde binlerce gencimiz bu yarışmalara katılıyor. Ama bunun yanında biz özellikle Türkiye olarak yerli ve milli imkanlarla yaptığımız gelişmeleri vatandaşlara gösterdiğimiz çeşitli etkinlikler oluyor. İşte buradaki İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması aslında geleceğin trendleri açısından çok önemli. Biliyorsunuz şu anda Karadeniz'de gazımızı çıkarmakla ilgili çok ciddi bir faaliyet var. Orada bu tip su altında çalışan insansız araçlar kullanılıyor ve bunu geliştiren mühendisler de tıpkı buradaki gençlerimiz gibi geçmişte bu alanlara yönelmiş bu çalışmaları yapmış insanlar” diye konuştu.