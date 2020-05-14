Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar ayrıldı
Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar...
Hafik Gölü, doğal sit alanı ilan edildi
Hafik Gölü, doğal sit alanı...
Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı
Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı
Koronavirüsle mücadelede kullanılacak mobil tomografi cihazı hizmete girdi
Koronavirüsle mücadelede kullanılacak mobil tomografi...
Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı
Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Çin'de ikinci dalga paniği
Kapat

'Kanun karşısında kimse dokunulmaz değildir'

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden günümüze kadar toplamda 427 belediyeye soruşturma yapılmıştır. Bunların partilere göre dağılımına baktığımızda; 190'ının AK Parti, 126'sının CHP, 34'nün HDP, 51'nin MHP ve 26'sının diğer belediyeler olduğu görülmektedir. Kanun karşısında bu alanda kimse dokunulmaz değildir." dedi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 09:27
0 Okunma
'Kanun karşısında kimse dokunulmaz değildir'

Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi gereğince; merkezi idarenin, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari gözetim yetkisine sahip olduğunu hatırlattı. Çataklı, bakanlığın bu yetkisini; mahalli idarelerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek, denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak yoluyla, Mülkiye Teftiş Kurulu ve Mahalli İdareler Kontrolörleri eliyle kullandığını anımsattı.

'2020'DE BELEDİYELERE 5 ÖZEL TEFTİŞ YAPILDI'

Çataklı, Mülkiye Teftiş Kurulu ve Mahalli İdareler Kontrolörler Başkanlıkları tarafından, belirli dönemlerde planlı olarak yapılan teftiş ve denetimlerin dışında, Bakanlığa ulaşan ihbar ve şikâyetlerin yoğunluğu ve mahiyetlerinin de göz önüne alınarak, belli tarih aralıklarını veya belli konuları içeren özel teftiş programlarının yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede; 2019-2020 yıllarında; belediyelerde yapılan 389 genel teftişin, Belediye Başkanlarının mensubu oldukları siyasi partilere bakıldığında; 221'inin AK Parti, 59’unun CHP, 33’ünün HDP, 51’nin MHP, 10’nun Saadet Partisi, 7’sinin İYİ Parti, 4'ünün BBP, 2’sinin DP, 1’inin DSP ve 1'nin de bağımsız olduğu görülmektedir. 2019 yılında belediyelerde yapılan 107 özel teftişin, Belediye Başkanlarının mensubu oldukları siyasi partilere bakıldığında; 45'inin AK Parti, 26'sının CHP, 17'sinin HDP, 2'sinin SP, 1'inin İYİ Parti, 12'sinin MHP, 1'inin BBP, 1'inin DSP ve 2'sinin bağımsız olduğu anlaşılmaktadır. 2020 yılında ise belediyelerde yapılan 5 Özel Teftişin, Belediye Başkanlarının mensubu oldukları siyasi partilere bakıldığında; 1'inin AK Parti, 2'sinin HDP, 1'inin İYİ Parti ve 1'inin de görevlendirme yapılan belediye olduğu tespit edilmiştir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden günümüze kadar toplamda 427 belediyeye soruşturma yapılmıştır. Bunların partilere göre dağılımına baktığımızda; 190'nın AK Parti, 126'sının CHP, 34'ünün HDP, 51'ini MHP ve 26'sının diğer belediyeler olduğu görülmektedir."

'KANUN KARŞISINDA KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL'

Teftiş, denetim ve soruşturma görevlerinin idarenin işleyişi içerisinde rutin olarak yürütülen faaliyetler olduğunu belirten Çataklı, sonuçları bütün yönleriyle yargı denetimine tabi olduğunu bildirdi. Çataklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımıza herhangi bir belediye ile ilgili intikal eden ihbar, şikayet vb. başvurular olduğunda gereğinin yerine getirilmesi, kanuni bir zorunluluktur. Kanun karşısında bu alanda kimse dokunulmaz değildir. Mülkiye Teftiş Kurulu, uzun yıllardan beri devletin, milletin ve tüm tarafların hakkaniyetini korumakla görevlidir ve bu görevini bugüne kadar da layığı ile yerine getirmiş köklü bir kurumdur. Dedikodu veya medya üzerinden ortaya atılan bir takım kavramsal çarpıtmalarla, görevin hassasiyeti değiştirilemez ve akamete uğratılamaz. Sözcü Gazetesi’nin manşetinde yer alan haberin içeriğinde de ciddi yanlışlıklar olmasına rağmen sürecin işlemesi nedeniyle tarafımızca haberin detaylarına değinilmemiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kanunların verdiği görevlerin gereği hassasiyetle yerine getirilmeye devam edilecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri Bakanlığıİsmail ÇataklıBelediyeMahkemeSoruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak: 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun
Bakan Albayrak: 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun
Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaşımız karantinada
Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaşımız karantinada
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete eleştiri
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete eleştiri
5 ilde 8 bin 900 sosyal konutun sahipleri belli olacak
5 ilde 8 bin 900 sosyal konutun sahipleri belli olacak
BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT SÖZLER!
BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT SÖZLER!
Kılıçdaroğlu: Sağlıkta başarının nedeni o raporun hazırlanması
Kılıçdaroğlu: Sağlıkta başarının nedeni o raporun hazırlanması
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Avrupa Günü' mesajı
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Avrupa Günü' mesajı
CHP'den sağlık çalışanları için yasa teklifi
CHP'den sağlık çalışanları için yasa teklifi
Türkiye, yaptığı yardımlarla dünyaya öncülük ediyor
Türkiye, yaptığı yardımlarla dünyaya öncülük ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı