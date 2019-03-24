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Kangren olmuş sorunları çözeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’de düzenlenen ‘Tapu Dağıtım 1. Etap Töreni’nde konuştu. Kılıçdaroğlu, “İstanbul’da tapu sorunu yaşayan 1.5 milyon kişinin tapu sorunlarını çözeceğiz. Çözülmeyen, kangren olmuş sorunları çözeceğiz. Çözeceğiz ki vatandaşın siyasete olan güveni artsın. Sorunu çözmenin yolu, aklı kullanmaktan geçer, cebi değil" dedi.

Kangren olmuş sorunları çözeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’de düzenlenen ‘Tapu Dağıtım 1. Etap Töreni’nde konuştu. Kılıçdaroğlu, “İstanbul’da tapu sorunu yaşayan 1.5 milyon kişinin tapu sorunlarını çözeceğiz. Çözülmeyen, kangren olmuş sorunları çözeceğiz. Çözeceğiz ki vatandaşın siyasete olan güveni artsın. Sorunu çözmenin yolu, aklı kullanmaktan geçer, cebi değil" dedi.

24 Mart 2019 Pazar 14:13
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Kangren olmuş sorunları çözeceğiz

İSTANBUL, (DHA) -

Kılıçdaroğlu, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen tapu dağıtım töreninde; Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerindeki hak sahiplerinin tapularını dağıttı. Törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“İSTANBUL’DA 1,5 MİLYON TAPU SORUNU YAŞAYAN İNSAN VAR”

Vatandaşların tapularına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün benim için son derece değerlidir. Bugün benim hayatımın en güzel günlerinden birisi. Vatandaşlarımız bugün tapularına kavuştu. İstanbul’da 1.5 milyon vatandaşın tapu sorunu var, çözmüyorlar. Burada bir irade eksikliği var. Maltepe ve Kartal çözüyorsa İstanbul’da 1,5 milyon tapu sorunu yaşayan insanın tapu sorununu çözmüyorsa, bu yüzden Ekrem İmamoğlu’na güveniyoruz. O’nun söylediği sözlerden birisi de 'Mahallelerin tapu sorunlarını çözeceğiz'. Çözülmeyen, kangren olmuş sorunları çözeceğiz. Çözeceğiz ki vatandaşın siyasete olan güveni artsın. Biz söz verdik mi, sözümüzün arkasında duruyoruz. Türkiye’nin bu kadar derin ve bu kadar köklü sorunları var. Neden 21’nci yüzyılın Türkiye’sinde çöpten gıda maddeleri toplanıyor? İnsanlar neden plastik ve kağıt toplayarak geçiniyor? Neden 8 milyon kişi işsiz? Kararlı olursanız, ‘Ben bu sorunları çözeceğim’ derseniz, her sorunu çözersiniz. Sorunu çözmenin yolu, aklı kullanmaktan geçer, cebi değil."

“ÜSKÜDAR’DA BİR MAHALLEDE VATANDAŞLAR TAPU SORUNU YAŞIYOR”

Üsküdar’da bir mahallenin tapu sorunu yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Üsküdar’da bir yer var, vatandaşlar yıllar önce gelip oturmuş, onların tapu sorunu var. ‘Kentsel dönüşüm yapıyoruz, siz başka yere gidin’ diyorlar. Çünkü onların olduğu yerler boğaz manzaralı. ‘Size burada yer yok, başka yerlere gidin, sizin paranız yok orada oturmayın’ diyorlar. Ama onlar, yıllardır orada oturuyorlar. Camilerini yıktılar ibadet edemesinler diye. Evlerini yıktılar, onlara biz sahip çıktık. Her zaman da sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“BAY KEMAL OLMAK ÖYLE KOLAY DEĞİL”         

Kendisine ‘Bay Kemal’ denmesinden memnun olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bir vatandaş var, ben olmasam söyleyeceği hiçbir laf yok. Sürekli ‘Bay Kemal’ diyor. Bay Kemal olmak çok güzel. Bay Kemal olmak için dürüst adam olmak lazım. Bay Kemal olmak için insanların tapu sorununu çözmek lazım. Bay Kemal olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye olması lazım. Bay Kemal olmak öyle kolay değil” dedi.

“TAPULARI DAĞITAMAYALIM DİYE DEVLETİN MEMURU MAKAMINA GİTMEDİ”

Tapu dağıtım töreninde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, şunları söyledi:

“Sayın Kılıçdaroğlu ‘İstanbul’a aday olduğumda Başıbüyük Mahallesi’nin tapu sorununu çözeceğim, bunun yerine gelmesini istiyorum’ demiştiniz. Bu dönem bitmeden hem Başıbüyük Mahallesi'ne hem Gülsuyu hem de Gülensu mahallelerimize tapularını dağıtıyoruz. Birileri bize ‘Bu tapuları dağıtamazsınız’ dediler. Dağıttık, teker teker tapularını veriyoruz. Maltepe Belediyesi olarak kentsel dönüşüm ile ilgili toplantı yapalım dedik, rahatsız oldular ve engellemeye çalıştılar. Tapu müdürlüğünde ki devletin memuru, tapulara imza atmamak için makamına gitmiyor. Nedeni Ali Kılıç’ın verdiği sözü yerine getirmesine engel olmak. Rabbime şükürler olsun, her sözümüzü yerine getirdik. 31 Mart günü de sosyal demokrat düşünceyi ayağa kaldırmak için var mısınız? Ekrem İmamoğlu için var mısınız?"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluMaltepeİstanbulönce Vatan“İSTANBUL’DA 15 MİLYON TAPU SORUNU YAŞAYAN İNSAN VAR”“ÜSKÜDAR’DA BİR MAHALLEDE VATANDAŞLAR TAPU SORUNU YAŞIYOR”“BAY KEMAL OLMAK ÖYLE KOLAY DEĞİL”“TAPULARI DAĞITAMAYALIM DİYE DEVLETİN MEMURU MAKAMINA GİTMEDİ”
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