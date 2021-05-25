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“Kamuoyuna en üst düzeyde açıklama şart”

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25 Mayıs 2021 Salı 17:04
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“Kamuoyuna en üst düzeyde açıklama şart”

Yenilik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsu Kemal Abdullahoğlu son haftaların flaş gelişmesine yönelik olarak “En üst düzeyde açıklama şart” dedi.

Abdullahoğlu şöyle konuştu:

“Son haftalarda 50 milyonu aşan izlenmeyle ülke gündemine bomba gibi düşen videolar ülke psikolojisini de olumsuz yönde etkilemiş bulunmaktadır.

Hükümetten gelen cılız açıklamalar, ne siyaseti nede kamuoyunu tatmin etmekten uzak olduğunu gözlemliyoruz.

Yasadışı olduğu açıklanan bir kişinin iddiaları ve bu kapsamda doldurduğu videolar bu kadar ilgi görmesinden toplumun doğrulardan haberdar olmadığına yönelik kaygılarının  ciddi boyutta olduğunu anlıyoruz. 

Ayrıca bu videolarda aleni tehdit ve suçlamalarla birlikte devletin başta bazı bakanları olmak üzere, önemli bazi resmi makamlariyla bazı iş adamları da büyük zan altında bırakılmaktadır.

Çağdaş demokratik bir ülkede bu iddialara kayıtsız ve sessiz kalınması kesinlikle mümkün değildir. Ayrica  dünya basınında ülke itibarını zedeleyecek haber ve yorumlara geniş yer verilmekte olduğu da unutulmamalıdır.

Bu durum ve bu gidiş şekli sürdürülemez. Sessizlik ve umursamazlık devam ederse çok daha vahim bir tablo ile karşılaşılması süpriz olmayacaktır.

Bu itibarla mevcut Cumhurbaskani Hükümet sisteminin başkanı Sayın AKP Genel Başkanının bu iddialara  ilişkin açık ve kesin detaylarla açıklama yapması son derece önemli hale gelmiştir.

Temiz eller operasyonunu andiran böylesine skandal bir çıkışın yasa dışı bir kimlikten geliyor olması demokratik bir ülkede asla kabul edilemez. Derhal iddialar açıklığa kavuşturulmalı ve yargı anayasal görevini yerine getirmelidir.

Yenilik Partisi olarak böyle bir açıklamanın ülkenin iç ve dış itibari açısından son derece önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz.

Bu yapılmaz ise kamuoyunda oluşmakta olan olumsuz algının da giderilmesi mümkün olamayacak ve demokrasi ciddi ölçüde itibar kaybına uğrayacaktır.

Yenilik Partisi demokrasi ve demokrasinin gereklerine tam inançla bu uyarıyı yaparak tarihe not düşmektedir.” 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yenilik Partisi Genel Başkan YardımcısıKemal Abdullahoğlu
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