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Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı. Kalın, 14 general ve amiralin üst rütbeye, 40 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini söyledi.

Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı. Kalın, 14 general ve amiralin üst rütbeye, 40 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:55
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Kalın, YAŞ kararlarını açıkladı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen YAŞ Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda alınan kararları açıklayan Kalın, 30 Ağustos'tan itibaren 14 general ve amiralin üst rütbeye, 40 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini söyledi. Kalın, 12 general ve amiralin görev sürelerinin 1 yıl, 313 albayın ise 2 yıl süreyle uzatıldığını belirterek, "1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiş, halen 241 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla da 233 olacaktır" diye konuştu. 

EMEKLİ OLANLARA TEŞEKKÜR 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İrfan Özsert'in korgeneralliğe terfi ettiğini belirten Kalın, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Muammer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kuruman ve Selami Arslan tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Erdoğan Gür, İsmail Günaydın, İsmail Güner, Kutlar Demir, Ali Selim, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aydın tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir" dedi.

Kalın, üst rütbeye yükseltilen askerlerin yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını dilerken, emekli olan general, amiral ve albaylara da hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

ERDOĞAN İMZALADI

Öte yandan YAŞ Toplantısı'nda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. YAŞ kararlarını Erdoğan'a, Tuğgeneral Orhan Gürdal imzalattı. Tuğgeneral Gürdal, geçen yıl da kendi terfisinin bulunduğu kararları albay rütbesindeyken imzalatmıştı. Tuğgeneral Gürdal'ın astsubaylıktan generalliğe hikayesi dikkat çekmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınYüksek Askeri Şura
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