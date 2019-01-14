Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90738
ALTIN
229.320
DOLAR
5.5143
STERLİN
7.0679
EURO
6.3296
Kalın'dan Trump'a yanıt 
Son Dakika
Kalın'dan Trump'a yanıt 
İran'da kargo uçağı düştü
Son Dakika
İran'da kargo uçağı düştü
Fatih'te korkutan yangın!
Son Dakika
Fatih'te korkutan yangın!
Rusya’dan İHA açıklaması
Rusya’dan İHA açıklaması
Azınlık haklarına boyun eğmeyeceğiz
Azınlık haklarına boyun eğmeyeceğiz

Kalın'dan Trump'a yanıt 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Trump'a yanıt 

Kalın'dan Trump'a yanıt 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Trump'a yanıt 

14 Ocak 2019 Pazartesi 09:45
14 Okunma
Kalın'dan Trump'a yanıt 

ANKARA (DHA)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye paylaşımına yanıt verdi.

Kalın, "Sayın Donald Trump, Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele diyor Kürtlerle değil. Kürtleri ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacağız. Teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim KalınDonald TrumpAbd Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor, üretimler de...
Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor, üretimler de...
Pekcan: Ticaret rekoru ihracatçının başarısı
Pekcan: Ticaret rekoru ihracatçının başarısı
MHP'li Yıldırım: Karşılıklı jestler oldu
MHP'li Yıldırım: Karşılıklı jestler oldu
AK Parti’nin Bursa adayları açıklandı
AK Parti’nin Bursa adayları açıklandı
Emeklilerin farkları Ocak’ta ödenecek
Emeklilerin farkları Ocak’ta ödenecek
Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyoruz
Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyoruz
Aydın'da 'Cumhur İttifakı' adaylarını Hamza Dağ açıkladı
Aydın'da 'Cumhur İttifakı' adaylarını Hamza Dağ açıkladı
İŞTE AK PARTİ'NİN KOCAELİ ADAYLARI
İŞTE AK PARTİ'NİN KOCAELİ ADAYLARI
Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız
Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ