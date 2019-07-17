Kalın'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

ANKARA, (DHA)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili "Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu'nda bir görevlinin, konsolosluk dışında bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatına kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.