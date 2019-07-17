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Kalın'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

Kalın'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:39
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Kalın'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklama

ANKARA, (DHA) 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili "Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu'nda bir görevlinin, konsolosluk dışında bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatına kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim Kalın
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