Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1538
ALTIN
412.719
DOLAR
7.0235
STERLİN
9.7486
EURO
8.4942
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak
Hatay MKÜ sözleşmeli personel...
Konya Selçuklu'da icradan satılık 92.100 m² tarla
Konya'da icradan satılık tarla
Gelir İdaresi Başkanlığı 280 Şoför Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 280...
20 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
20 adet iş yeri...
20 akademik personel alınacak
20 akademik personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

13 Şubat 2021 Cumartesi 17:44
7 Okunma
Kadir Topbaş hayatını kaybetti

İSTANBUL (DHA)

Eski İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kadir Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadir TopbaşKoronavirüsKoronavirüs TedavisiEntübeKadir Topbaş EntübeKadir Topbaş Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan, Topbaş mesajı
Erdoğan'dan, Topbaş mesajı
Bozdağ: Yeni anayasa için uzlaşma komisyonu kurulmalı
Bozdağ: Yeni anayasa için uzlaşma komisyonu kurulmalı
Sarıgül: Sivil anayasayı yapmak bize nasip olacak
Sarıgül: Sivil anayasayı yapmak bize nasip olacak
Ak Partili Ünal: 12 Şubat ile 15 Temmuz kardeştir
Ak Partili Ünal: 12 Şubat ile 15 Temmuz kardeştir
CHP'li Mengü: 'Dostlarımla iktidara geleceğim' söylemi yanlış
CHP'li Mengü: 'Dostlarımla iktidara geleceğim' söylemi yanlış
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Berberoğlu' açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Berberoğlu' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmasını yıl içinde tamamlayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmasını yıl içinde tamamlayalım
CHP'li Öztrak: Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar var
CHP'li Öztrak: Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar var
Davutoğlu, hazırladıkları 'Temiz Siyaset Belgesi'ni tanıttı
Davutoğlu, hazırladıkları 'Temiz Siyaset Belgesi'ni tanıttı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma