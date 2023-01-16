“İzmir'e hizmet etmek büyük bir onurdur”

İzmir STK ları tarafından tanınan ve uzun yıllardır çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışan, İYİ Parti İzmir Kadın Politikaları Başkanı, Milletvekili aday adayı Serap Özöktem, konuşmasına “Ben, Sizim” diyerek başladı, İzmir’i bilen İzmir’i tanıyan biri olarak izmirimize hizmet etmek benim için büyük bir onur olacak diye ekledi.

Salonun tamamından büyük bir alkış aldı. Özöktem, bu süreç ve sonrasında her zaman olduğu gibi Kadın STK ları ile el ele yürüyeceğini ve daima onlara destek olacağını ekleyerek konuşmasını sonlandırdı.