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İYİ Partili Paçacı: Parlamenter sisteme bir an önce geçilmelidir

İYİ Parti sözcüsü Cihan Paçacı, "İYİ Parti olarak temel görüşümüz, çağın ihtiyaçlarına göre güçlendirilmiş parlamenter sisteme bir an önce geçilmesidir" dedi.

İYİ Partili Paçacı: Parlamenter sisteme bir an önce geçilmelidir

İYİ Parti sözcüsü Cihan Paçacı, "İYİ Parti olarak temel görüşümüz, çağın ihtiyaçlarına göre güçlendirilmiş parlamenter sisteme bir an önce geçilmesidir" dedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:22
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İYİ Partili Paçacı: Parlamenter sisteme bir an önce geçilmelidir

ANKARA - İYİ Parti sözcüsü Cihan Paçacı, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Paçacı, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'na başarılar diledi. İstanbul seçimi sonrası Cumhur İttifakı'nın, sandıkta çıkan sonuca bakarak ders çıkarması gerektiğini söyleyen Paçacı, sandıktan çıkan sonucun demokrasinin geleceği açısından millete umut verdiğini kaydetti.

'EHLİYET VE LİYAKAT YENİDEN TESİS EDİLMELİDİR'

Paçacı, 24 Haziran 2018'deki oylamanın ardından hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, sorunları çözmek bir yana, yeni sorunlar ve krizler üreten bir yapıya dönüştüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız ekonomik krizin temel sebebi de bizzat sistemin kendisidir. Bu sistem değişmediği sürece, salt ekonomik tedbirlerle ekonomik krizin aşılması da mümkün gözükmemektedir. İYİ Parti olarak temel görüşümüz, çağın ihtiyaçlarına göre güçlendirilmiş parlamenter sisteme bir an önce geçilmesidir. İktidar erkinin, tek bir kişi tarafından ya da yakın akraba ve yandaşlarca değil, anayasal kurumlarca kullanıldığı bir 'kurallar ülkesi' olmalıdır. Kamu hizmetlerinde, ehliyet ve liyakat yeniden tesis edilmelidir. Türkiye yatırım, üretim ve istihdamı konuşan, ihracat seferberliğini başlatmış ve dünya ile rekabet eden bir ülke, ekonomimiz ise, 'üreten ekonomi' haline gelmeli, ithalat seviciliğine son verilmelidir. İzlenmesi gereken yol, partiler arası diyaloğun başlatılması ve gerilim stratejilerinin terk edilerek milletimizin ve devletimizin problemlerine çözümler üretilmesidir."

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Paçacı, TBMM'de AK Parti'nin Salı, MHP'nin ise Çarşamba günü grup toplantılarını gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Her iki genel başkanın konuşma üslubuna bakınca, değişen bir şey olmadığını, 23 Haziran'da milletimizin, bu nobran üsluba verdiği mesajı, maalesef algılayamadıklarını üzüntüyle müşahede ettik. İYİ Parti olarak yaptığımız eleştirilerden, iktidar partisinin istifade etmesini beklerdik. Muhalefet elbette eleştirecektir. Bu görevi millet vermiştir. İktidarın yetkilerini nasıl kullandığının, milletin parasının nasıl ve nerelere harcadığının tabi ki, takipçisi olacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Sözcüsü Cihan PaçacıParlamenter Sistem
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