Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
kapalı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,603.59
ALTIN
569.67
DOLAR
9.74
STERLİN
13.20
EURO
11.28
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne İşçi Alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa satışı
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Türkkan' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesine ilişkin, "Bu bir yanlıştır. Bu yanlışın ama ile fakat ile lakin ile gölgelenmesi, Türk milletine hizmet iddiası olan bir partinin değil, hiçbir Türk milletinin hiçbir ferdinin karı değildir. Böyle bir kusuru görmezden gelemeyiz" dedi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 14:42
8 Okunma
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Türkkan' açıklaması

İYİ Partili Ağıralioğlu, TBMM'de partisinin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında yaşanmaması gereken müessif bir hadisenin yaşandığını, Türkkan'ın söylediği sözün hiçbir gerekçe ile meşrulaştırılamayacağını söyledi. Ağıralioğlu, "Bu bir yanlıştır. Bu yanlışın ama ile fakat ile lakin ile gölgelenmesi, Türk milletine hizmet iddiası olan bir partinin değil, hiçbir Türk milletinin hiçbir ferdinin karı değildir. Böyle bir şeyi asla meşru göremeyiz. Meral Akşener, hizmetine talip olduğu milletin, hizmetini göreceği devletin süreci içerisinde hiç kimsenin kendisine, şahsiyetine, ırzına, iffetine hakaret edilmeyeceği bir ülke vaat etmektedir" dedi.

'AKŞENER'İN BU HATAYI GÖRMEZDEN GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Ağıralioğlu, Genel Başkanları Meral Akşener'in de bu hatayı affetmeyeceğini belirterek, "Kendisi birisinin annesi, bacısı, ablası, halası ve bir kadın olan genel başkanın böyle bir hatayı, kabahati görmezden gelmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bugün grup başkanvekilliği seçimimiz var. Görevden el çektirildi. İYİ Parti şunu da temsil ediyor. AK Parti iktidarına bu vesile ile duyurmuş olalım. Biz hata yapınca, hatası ile yüzleşebilen, hatasının sorumluluğunu taşıyabilen, hatasının bedelini ödeyebilen bir partiyiz. Siyasette de yanlış yapılınca, yapılan yanlışın bir bedelinin olması gerektiğini dillendiren bir partiyiz. Bununla şunu hatırlatıyoruz siyasete; siyasette bazen böyle yanlışlar, kabahatler yaşanabilir. Ama bu kabahatlerden sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmak siyaset kurumunun saygınlığını aşındırır. Siyaset kurumunun millet nezdindeki itibarını gölgeler ve milletin siyasete olan itibarını gölgelediği için milletin devlete hürmeti kalmaz" diye konuştu.

'AMA, FAKAT, LAKİNLE GÖLGELEMEYİZ'

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Ağıralioğlu, Türkkan'ın partiden ihracının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, bugün grup başkanvekilliği için oylama yapılacağını, sonrasında süreç ne gerektiriyorsa onları yapacaklarını söyledi.

Ağıralioğlu, yapılan hatayı makul görmeyeceklerini vurgulayarak, "Böyle bir kusuru görmezden gelemeyiz. Ama, fakat, lakinle gölgelemeyiz. İYİ Parti, iyilik mücadelesinde bunu asla müsamaha ila karşılamaz. Hiçbir arkadaşımız bunu böyle karşılamıyor. Sadece partimiz değil, bu memlekette izan duygusu olan hiçbir Müslüman Türk evladı bunu makul görmez" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiYavuz AğıralioğluLütfü Türkkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu
Binali Yıldırım: Dünyanın önündeki en büyük sorun iklim değişikliği
Binali Yıldırım: Dünyanın önündeki en büyük sorun iklim değişikliği
Bakan Gül: Hukuk, sanal dünyaya karşı sanal tutum sergilemez
Bakan Gül: Hukuk, sanal dünyaya karşı sanal tutum sergilemez
KENAN ÇELİK TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ İSTANBUL İL YÖNETİCİSİ OLDU 
KENAN ÇELİK TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ İSTANBUL İL YÖNETİCİSİ OLDU 
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan’da Zafer Günü törenine katıldı
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan’da Zafer Günü törenine katıldı
Kılıçdaroğlu: Ana hedefimiz; cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak
Kılıçdaroğlu: Ana hedefimiz; cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak
TÜRKKAN, GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETTİ
TÜRKKAN, GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum
Muharrem İnce: Şimdiden ittifak kurmuşlar
Muharrem İnce: Şimdiden ittifak kurmuşlar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma