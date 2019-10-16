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İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP'li Tanrıkulu'ya tepki

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözlerine tepki göstererek, "Bununla ilgili sanıyorum ki CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle. Neticesinde ABD Başkanı Trump'ın dediklerinden de çok farklı bir cümle değil bu" dedi.

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP'li Tanrıkulu'ya tepki

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sözlerine tepki göstererek, "Bununla ilgili sanıyorum ki CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle. Neticesinde ABD Başkanı Trump'ın dediklerinden de çok farklı bir cümle değil bu" dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:07
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İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP'li Tanrıkulu'ya tepki

ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" ifadelerini değerlendirdi. Ağıralioğlu, "Bununla ilgili sanıyorum ki CHP gereğini yapacak; çünkü bu münasebetsiz bir cümle. Neticesinde ABD Başkanı Trump'ın dediklerinden de çok farklı bir cümle değil bu. Trump da oradaki terör koridorunu yarma operasyonumuzu, 'Türk-Kürt kavgası' şeklinde takdim etmeye teşebbüs etti. Bu bizim için PKK'ya karşı yapılmış bir müdahaledir" dedi.

'CHP GEREĞİNİ YAPACAKTIR'

Ağıralioğlu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatında Kürtlerle savaşmadığını, Kürtlerle beraber memleket için ve bayrak için savaştıklarını söyledi. Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini ifade eden Ağıralioğlu, "Bugün de oraya terörü vurmak için indik. Dolayısıyla bizim devlet millet irademizin böyle perçinlendiği zamanlarda siyasetçilerin kurduğu cümlelere dikkat etmesi lazımdır. Bu cümlenin üzerine yorum yapmak lüzumsuzdur. Tanrıkulu’nun ifadeleri münasebetsiz bir laftır. Bunların benzerleri zaten dünyadan yeteri kadar duyuyoruz ki içeriden duymak doğru değildir. Dolayısıyla CHP gereğini yapacaktır" diye konuştu.

'İTTİFAK VE SEÇİM KONUŞACAK ZAMAN DEĞİLDİR'

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, millet ittifakı ile ilgili sözlerini de eleştirerek, şunları kaydetti:

"CHP'li Tanrıkul'nun o sözlerine nasıl kızıyor ve münasebetsiz buluyorsak Sayın Cumhurbaşkanımızın, derdimizin tasamızın olduğu böyle bir zamanda ittifakları konuşuyor olmasını yakışıksız bulduğumuzu da ifade etmeliyiz. İttifak ve seçim konuşacak zaman değildir. Devlet ve millet beraberliğinin en fazla oluşturulması gereken zamanlarda, siyaseti tasnif etmek hevesiyle en olmaması gereken zamanlarda, en kurulmaması gereken cümleler kurularak devlet yönetilmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın binlerce söyleyeceği laf vardır, bir tane söylemeyeceği laf vardır, o da budur. Askerlerimiz sınırın bir adım ötesine geçmişken, herkes ağzını tutmuş askerlerimiz için duadayken meseleyi siyasi olarak bir yere taşımayı teşebbüs etmek Cumhurbaşkanlığı makamını hafifletir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz AğıralioğluCHP İstanbul Milletvekili Sezgin TanrıkuluBarış Pınarı Harekatı
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