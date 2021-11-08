İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu

ANKARA - BİNGÖL'de şehit ağabeyine küfrettikten sonra İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.



Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın grup başkanvekilliğinden istifası sonrası İYİ Parti grubu olağanüstü toplandı. TBMM'deki toplantıya Genel Başkan Meral Akşener de katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda, Türkkan'ın istifasıyla boşalan koltuğa İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.