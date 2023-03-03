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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in milletvekilleriyle toplantısı sona erdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantı sona erdi.

03 Mart 2023 Cuma 03:55
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in milletvekilleriyle toplantısı sona erdi

Akşener, partinin ek binasında gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri ise toplantıya ilişkin soruya, "Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin", "Her şey iyi olacak" ve "Türkiye iyi olacak" yanıtını verdi.
Akşener'in saat 14.00'teki Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.
Bu arada Akşener partiden ayrılırken gençlik kolları üyelerince "Milletin umudu Meral Akşener" ve "İşte lider işte Akşener" şeklinde slogan atıldı.

AA

Son Güncelleme: 03.03.2023 09:26
Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral Akşener
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