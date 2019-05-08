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İYİ Parti'den seçimin 'tümünün iptal edilmesi' için itiraz

İYİ Parti, 31 Mart İstanbul seçimlerinin 'tümünün iptal edilmesi' için tam kanunsuzluk iddiaasıyla YSK'ya itirazda bulundu.

İYİ Parti'den seçimin 'tümünün iptal edilmesi' için itiraz

İYİ Parti, 31 Mart İstanbul seçimlerinin 'tümünün iptal edilmesi' için tam kanunsuzluk iddiaasıyla YSK'ya itirazda bulundu.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:13
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İYİ Parti'den seçimin 'tümünün iptal edilmesi' için itiraz

İYİ Parti, 31 Mart İstanbul seçimlerinin 'tümünün iptal edilmesi' için tam kanunsuzluk iddiaasıyla YSK'ya itirazda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiSeçimin TümüIptal
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