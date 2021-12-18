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İşte vaka sayısı en çok artan 9 il

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 9 ili paylaştı

18 Aralık 2021 Cumartesi 17:49
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İşte vaka sayısı en çok artan 9 il

ANKARA (DHA) 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasında; vaka yoğunluğu en çok artan iller Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 4-10 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 245,70, Ankara'da 158,56, İzmir'de 68,47 oldu. Bakan Koca, vaka oranı önceki haftaya göre en çok artan 9 ili de paylaştı. Koca, "4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz; Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta" dedi.

TRAKYA’DA VAKA ARTIŞI; EDİRNE İLK SIRADA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 4-10 Aralık haftası için açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda; Edirne’nin 278,59 olan vaka sayısı 311,95’e, Tekirdağ’ın 336,43 olan vaka sayısı 358,63'e, Kırklareli’nin 456,13 olan vaka sayısı ise 467,747'ye yükseldi. Edirne nüfusa oranla vaka sayısı artan 1'inci il olurken, Tekirdağ 3'üncü, Kırklareli ise 6’ncı il oldu. Tablonun ardından 3 kent, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritasında da kırmızıya döndü.

Öte yandan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 84,4 ile 5'inci sırada yer aldı. Tekirdağ'da ise aşılama oranı yüzde 82,0, Edirne'de de yüzde 82,4 oldu.

EDİRNE, (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık Bakanı
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