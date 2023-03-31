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İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti’ye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na sabah saatlerinde saldırı düzenlenmişti. Saldırı ile ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

31 Mart 2023 Cuma 14:07
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İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti’ye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na  sabah saatlerinde saldırı düzenlenmişti. Saldırı ile ilgili  İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği İYİ Parti İstanbul Başkanlığı’na düzenlenen saldırı ile ilgili tahkikat başlatıldığını belirtti.

İstanbul Valiliği’nin açıklaması şu şekilde:

"Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir.

Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır.

İlk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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Anahtar Kelimeler:
İyi Partiİstanbul ValiliğiSaldırı
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