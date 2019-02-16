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İstanbul'un geleceğini düşünelim

Yıldırım: İstanbul'un geleceğini düşünelim

İstanbul'un geleceğini düşünelim

Yıldırım: İstanbul'un geleceğini düşünelim

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:57
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İstanbul'un geleceğini düşünelim

İSTANBUL (DHA)

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, "Bu iki ittifak seçime giriyor. Kararı İstanbul verecek. İstanbul ahalisi verecek. Ben şunu istiyorum bu seçim ittifaklar arası rekabet yerine İstanbul'un geleceğine yönelik İstanbulluların kararına dönüşsün. İstanbul'u konuşalım. İstanbul'un geleceğini konuşalım. İstanbul aidiyetini konuşalım." dedi.

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, Kağıthane Kültür Merkezi'nde İstanbul Karadenizliler Derneği'nin düzenlediği programa katıldı. Programa Yıldırım'ın yanı sıra ,Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Ak Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin, İstanbul Karadenizliler Derneği Başkanı Ahmet Balcı ve çok sayıda davetli  katıldı.

"BU BİR BAYRAK YARIŞI"

Programda konuşan Binali Yıldırım, "Kağıthane daha 1994'te sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olmadan önce bu hizmet belediyeciliği ile tanışan bir ilçemiz oldu. Fazlı Kılıç başkanımız uzun süredir bu ilçede güzel hizmetler yaptı. 15 yılı bulan hizmetleri var. Kendisine sizler adına teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Şimdi bayrağı devralmaya hazırlanan ve 31 Mart seçimlerinde sizden destek isteyen Kağıthane Belediye Başkan adayımız Mevlüt Öztekin. Eminim ki Mevlüt Bey de Fazlı Bey'in bıraktığı yerden bayrağı daha da yukarılara taşıyacaktır. Mevlüt Öztekin'i belediye başkanlığına taşımaya hazır mısınız? Mevlüt Öztekini başkan yaparken beni de unutmayın" dedi.

Yıldırım, "Bu iki ittifak seçime giriyor. Kararı İstanbul verecek. İstanbul ahalisi verecek. Ben şunu istiyorum bu seçim ittifaklar arası rekabet yerine İstanbul'un geleceğine yönelik İstanbulluların kararına dönüşsün. İstanbul'u konuşalım. İstanbul'un geleceğini konuşalım. İstanbul aidiyetini konuşalım. Genel siyasette üst düzeydeki mücadeleye İstanbul'un gündemi arada gümleyip gitmesin çünkü günün sonunda olan olacak genel siyaset devam edecek. İstanbul'da seçtiğiniz adaylarla baş başa kalacaksınız. Sizden en büyük talebim şudur; Yereli konuşalım. İstanbul gündemini takip edelim. İstanbul'un geleceğini düşünelim. İstanbul'un geleceği evlatlarımızın geleceğidir. İstanbul'un geleceği Türkiye'nin geleceğidir" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımIstanbul Aday
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