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İstanbul-Tahran-İslamabat yük treni yeniden işletmeye açılıyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 10'ncu Ulaştıma Bakanları Toplantısı'nda, İstanbul-Tahran-İslamabat yük treninin 2021 yılı başında yeniden işletmeye açılmasına karar verildi.

15 Aralık 2020 Salı 15:15
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İstanbul-Tahran-İslamabat yük treni yeniden işletmeye açılıyor

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle 'EİT 10'ncu Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mohammad Eslami, Afganistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Qudratullah Zaki, Azerbeycan Haberleşme ve Yüksek Teknoloji Bakanı Ramin Namig Oglu Guluzade, Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi Başkan Yardımcısı Saltanat Tompiyeva, Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanı Bakyt Berdaliev, Pakistan Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Tariq Viqar Bakhshi, Tacikistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sirojzoda Shujoat, Özbekistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Choriev Jasur ve EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour katıldı.

Covid-19 salgını altında tedarik zincirinin açık tutulması başta olmak üzere ulaştırma alanında yürütülen iş birliğinin tüm yönleriyle ele alındığı toplantıda, ulaşım ve taşımacılığın aksatılmadan yürütülebilmesi için ulaştırma koridorlarının genişletilmesinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

İSTANBUL-TAHRAN-İSLAMABAT YÜK TRENİ YENİDEN İŞLETMEYE AÇILIYOR 

Üye ülkeler arasındaki ticarette en önemli ulaştırma modu olan karayolu taşımacılığı alanında başta ilaç ve gıda maddeleri olmak üzere dış ticarete konu olan tüm malların sorunsuz bir şekilde taşınabilmesi konusunda üye ülkeler arasında fikir birliğine varıldı. Toplantıda önemli bir karara imza atıldı ve İstanbul-Tahran-İslamabad Yük Treni'nin 2021 yılı başında yeniden işletmeye açılmasına karar verildi. Bu trenin işletmeye başlatılması ile birlikte güzergâh üzerinde konteyner taşımacılığının yanı sıra bundan sonra konvansiyonel vagonlar ile de yük taşımacılığı gerçekleştirilebileceğine vurgu yapıldı. 

'TÜRKİYE, GEREKLİ TEDBİRLERİ ALARAK KAPASİTE ARTIRDI'

Bakan Karaismailoglu, uluslararası yük taşımacılığının önündeki her türlü engelin kaldırılması çağrısında bulunarak; salgınla beraber karayolu ile taşınan yüklerin bir bölümünün Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına kaydığını ve Türkiye’nin gerekli tedbirleri almak suretiyle kapasite artırımı sağladığı bilgisini aktardı.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca, denize kıyısı olmayan EİT üyesi ülkelerin başta Mersin ve Trabzon limanları olmak üzere Türkiye limanlarından dünyaya açılabileceğini vurgulayarak, salgın sürecinde en ağır darbeyi alan sivil havacılık sektörünün bu süreci en az zararla atlatması yönünde her türlü iş birliğinin geliştirilmesi için Türkiye'nin tecrübe paylaşımına hazır olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, ulaştırma sektöründe fiziki olarak teati edilen her türlü evrakın bulaş riskinin azaltılmasını teminen iletişim teknolojilerinin ve dijital çözümlerin kullanımının da önemine vurgu yaptı.

'İKİLİ VE TRANSİT TAŞIMALARDA KOTA UYGULAMASI KALDIRILMALI'

EİT Transit Ulaştırma Çerçeve Anlaşması'na da değinen Karaismialoğlu, bu kapsamda EİT bünyesinde taşımacılıktan alınan ücretlerin kaldırılması gerektiğini hep savunduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Taşımacılığın daha etkin hale getirilmesi ve bölgesel kalkınma için ikili ve transit taşımalarda kota uygulamasının kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi yönündeki her türlü çalışmayı destekliyoruz. Gerek ülke ekonomilerinin ayakta kalması gerekse Covid-19 ile mücadelenin devam edebilmesi için tedarik zincirinin kesintiniz sürdürülmesi önem arz etmektedir. EİT ülkelerinin bazılarında da uygulanan PCR testi uygulaması, aktarma zorunluluğu gibi uygulamaların gözden geçirilmesini temenni ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTahranİslamabat Yük TreniEkonomik İşbirliği Teşkilatı
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