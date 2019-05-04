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İstanbul kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak 

Ulaştırma Bakanı Turhan: İstanbul Havalimanı kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak 

İstanbul kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak 

Ulaştırma Bakanı Turhan: İstanbul Havalimanı kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak 

04 Mayıs 2019 Cumartesi 18:47
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İstanbul kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak 

İSTANBUL DHA 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan,  "PTT, Amazon ve Alibaba gibi global bir şirket olma yolunda ilerliyor. İstanbul Havalimanı kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak" dedi.

Boğaziçi Üniversiteliler Derneği, "İstanbul Havalimanı Ekonomisi : Gelecek ve Fırsatlar" konulu bir panel düzenledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın onur konuğu olarak katıldığı panelde İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay'ın yanı sıra öğrenciler yer aldı. 

Panel öncesi konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, " Türkiye, 1.5 milyar insanın yaşadığı, 35 milyar dolar GSMH ve 7 milyar dolar ticaret hacmine sahip ülkelere, 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahiptir. İşte tüm bunları dikkate alarak 2003 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Bugün ülkemiz, özellikle de İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle bugüne kadar yaptığımız havacılık yatırımı 56 milyar TL'yi buldu. Yeni havalimanları yaptık. Atıl havalimanlarını yeniden sivil havacılık sektörüne kazandırdık. Yüksek kapasiteli modern terminaller inşa ettik ve her yeri bilgi ve iletişim teknolojisiyle donattık Yapmaya da devam ediyoruz" dedi. 

İSTANBUL HAVALİMANI KARGO VE E-TİCARETİN MERKEZ ÜSSÜ OLACAK

Tunus ile Türkiye arasında  Dünya Posta Birliği'nin (UPU) [email protected] Projesi kapsamında e-ticaret işbirliği anlaşması imzalandığını hatırlatan Bakan Turhan,  "İstanbul'da e-ticaretin merkezini kurmak amacıyla bu anlaşmayı imzaladık. Arkasından Kenya, Fildişi Cumhuriyeti, Güney Afrika, Somali geliyor ve diğer Afrika ülkeleri de sıraya girdi. 'Biz de e-ticaretle, ürünlerimizi dünyaya pazarlamak istiyoruz diye, bu ülkelerin e-ticaretin yeni merkezi olabilecek İstanbul Havalimanı'ndan yer istiyor.  PTT, Amazon ve Alibaba gibi global bir şirket olma yolunda ilerliyor. İstanbul Havalimanı kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak" diye konuştu.

HEDEF 90 MİLYON YOLCU

THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ise havacılık sektörünün yüzde 6 büyümeyle 4,3 milyar yolcu sayısına ulaştığını ifade ederek "Bu yıl rakamın 4,6 milyar yolcuya çıkması bekleniyor. THY'ye baktığımızda ise 2018'de 75 milyon yolcu taşıdı. Bu sene de hedefimiz yaklaşık 90 milyon yolcu" dedi.  Çay, ayrıca, THY'nin yanı sıra bu havalimanına dünyanın diğer ülkelerinden de büyük havayolu şirketlerinin geleceğini veya operasyonlarını arttıracağını söyledi. 

İSTANBUL HAVALİMANI PROJESİYLE TÜRKİYE ÖZGÜVEN KAZANDI

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

İstanbul Havalimanı'nın büyümesi için THY'ye iyi hizmet sağlanması gerekiyor. Bu nedenle havayolu ile havalimanı arasındaki iş birliği önemli. İstanbul Havalimanı çok uzun yıllar önce konulmuş bir hedefe gitmek için yapılmış bir yatırım. Türkiye'de ve dünyada havacılığın çok daha büyük yatırımlara ihtiyacı olduğu düşünülerek böyle bir yatırım hayata geçirildi. istanbul Havalimanı projesiyle Türkiye'nin gerçekten özgüven kazandığını düşünüyorum. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Cahit TurhanUlaştırma Ve Altyapı Bakanı
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