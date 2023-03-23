Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.061,99
ALTIN
1.220,04
DOLAR
19,02
STERLİN
23,54
EURO
20,81
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da AK Parti milletvekili aday adaylığı için 1721 başvuru yapıldı

İstanbul'da, milletvekili aday adaylığı için 1721 kişi AK Parti İstanbul İl Başkanlığına başvurdu.

23 Mart 2023 Perşembe 15:14
12 Okunma
İstanbul'da AK Parti milletvekili aday adaylığı için 1721 başvuru yapıldı
İstanbul

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 22 Mart'ta sona erdiği hatırlatıldı.

Toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan katılımın sağlandığı başvuru sürecinin yoğun ilgi gördüğü aktarılan açıklamada, başvuru yapanların 1379'unun birinci tercihinin, 342'sinin de ikinci tercihinin İstanbul olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul'da milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan 1721 kişinin arasında kadınlar ve gençlerin oranının yüksek olduğu bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Milletvekili Aday Adaylığıİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'den belediyelere "ramazan" çağrısı
AK Parti'den belediyelere "ramazan" çağrısı
Türkiye'den İsrail'in 2005'te boşaltılan 4 yasa dışı yerleşim birimini açacak yasayı onaylamasına tepki
Türkiye'den İsrail'in 2005'te boşaltılan 4 yasa dışı yerleşim birimini açacak yasayı onaylamasına tepki
Devlet Bahçeli milletvekili aday adaylarına teşekkür mektubu gönderdi
Devlet Bahçeli milletvekili aday adaylarına teşekkür mektubu gönderdi
AK Parti ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvuracak
AK Parti ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvuracak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret etti
İnce, YSK'ya Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunda bulundu
İnce, YSK'ya Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunda bulundu
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu
Eski Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti ile yola devam dedi
Eski Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti ile yola devam dedi
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarın YSK'ya başvuracak
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarın YSK'ya başvuracak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi