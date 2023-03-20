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İnce, YSK'ya Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunda bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yaptı.

20 Mart 2023 Pazartesi 16:25
İnce, YSK'ya Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunda bulundu

Ankara


Başvuru sonrası açıklama yapan İnce, Türkiye'de bir "trol ordusu"nun bulunduğunu, bunların kendisine sataştıklarını, iftira attıklarını, küçük düşürmeye çalıştıklarını savundu. Seçimi kazanacaklarını söyleyen İnce, "Bugün oy oranımız 19-20'lerde." dedi.
Kampanya sürecinde bazı adayların oyunu artıracağını, bazılarının da düşüreceğini belirten İnce, "Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak, ikinci turda da yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim. Bunu da herkes görecek." diye konuştu.
İnce, seçim kampanyası boyunca projelerini anlatacağını ifade ederek daha önce depremi "ülkenin beka problemi" olarak anlattığını ancak dinlenmediğini söyledi.
"Acilen su sorununu çözmemiz lazım, memleketin önünde ciddi bir su problemi var" diyen İnce, gıda enflasyonunun yok edilmesi, tarımsal üretimin arttırılması, tarıma dayalı sanayiyi nasıl geliştireceklerine dair projeleri anlatacağını kaydetti.
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına itiraz edeceğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Memleket PartisiMuharrem InceCumhurbaşkanlığıAday
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