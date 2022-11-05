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İnce: Erdoğan'a inanmadığım gibi 6'lı masaya da inanmıyorum

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "6'lı masaya hayırlı olsun. Ben oradan milletin lehine bir iş çıkacağına inanmıyorum. Erdoğan'a inanmadığım gibi 6'lı masaya da inanmıyorum" dedi. 

05 Kasım 2022 Cumartesi 17:41
İnce: Erdoğan'a inanmadığım gibi 6'lı masaya da inanmıyorum

Mersin'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. İnce, MYK'nın ardından açıklamalarda bulundu. Tüm parti liderleri ve cumhurbaşkanı adaylarını televizyon önünde tartışmaya davet eden İnce, "Salıdan salıya bir biriyle kavga eden bir muhalefet var. Ben diyorum ki 'Hepiniz çıkın karşıma'. Kavga etmeye çağırmıyorum sizi. Ağız dalaşına çağırmıyorum. Enerji yatırımlarını konuşmaya davet ediyorum, tarımı konuşmaya davet ediyorum, geleceği konuşmaya davet ediyorum. Bütün siyasi parti başkanlarını ve gönlünden cumhurbaşkanı adayı olmak geçenleri davet ediyorum. Susmakla olmaz. Memleket sorunları var, tartışacağız. Kim cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa memleketin tüm sorunlarını milletimizin huzurunda televizyona çıkalım, konuşalım" dedi.

'BİR ARAYA GELİNCE MEMLEKET MESELELERİNİ KONUŞMUYORLAR'

Siyasi partilerin oluşturduğu 6'lı masayla da ilgili değerlendirme yapan İnce, "Ben oradan milletin lehine bir iş çıkacağına inanmıyorum, Erdoğan'a inanmadığım gibi. Sizden de rica ediyorum, 'Muharrem İnce, 6'lı masaya inanmıyorum' dedi, diye başlık atmayın. Erdoğan'a inanmadığım gibi 6'lı masaya da inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Erdoğan yorgun, Erdoğan ortak akıldan uzak, Erdoğan'ın etrafını yalakalar sarmış. Ona hayır gelmez. 6'lı masada kısır günü mü, altın günü mü yapıyorlar? Birbirlerine mesajları grup başkanları tarafından medya üzerinden veriyorlar. Bir araya gelince demek ki memleketin meselelerini konuşmuyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamamışlar, Libya tezkeresinde anlaşamamışlar, terörle mücadelede anlaşamamışlar, cumhurbaşkanı adayında anlaşamamışlar. Hangi konuda anlaşacak bunlar?  6'lı masaya gelmek gibi bir niyetimiz, talebimiz yok. Zamanı geldiğinde gerekli ittifaklar kurulur. Önce seçmeni konuşalım. 60 milyon seçmeni bir tarayalım. Ortak çalışalım bu konuda. 200 bin sandığı nasıl koruyacağız, onu konuşalım sonra cumhurbaşkanı adayı kim istiyorsanız onu yapın. Talebim budur" diye konuştu. 

Muharrem İnce, daha sonra Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunarak, halkla selamlaştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Memleket PartisiMuharrem Ince
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