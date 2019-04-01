Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94748
ALTIN
229.701
DOLAR
5.5284
STERLİN
7.2583
EURO
6.2096
"Un, tuz ve şeker kanser yapar demek yanlış"
"Un, tuz ve şeker kanser...
Türk ressamın eserleri ABD’de de sergilenecek
Türk ressamın eserleri ABD’de de...
Uğurcan Çakır: “Her zaman 1 numara olmak isterim”
Uğurcan Çakır: “Her zaman 1...
Hastalıklar da dijitalleşti
Hastalıklar da dijitalleşti
'Altın kız' gururlandırdı
'Altın kız' gururlandırdı

İmamoğlu: Rakibim Nazik Bir İnsan

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Rakibim nazik bir insan. Devlet nezaketini bilen bir insan. Zira daha önce hem aile duygularımızı paylaştığımız hem birbirimizi tebrik ettiğimiz görüşmelerimiz oldu. Ben en nezaketli bir şekilde, kendisinin planlayacağı bir biçimde benimle böyle bir talebi olacağını düşünüyorum. Çok yakın zamanda ararlar diye düşünüyorum. Binali Bey'den böyle bir tavır bekliyorum en azından" dedi.

İmamoğlu: Rakibim Nazik Bir İnsan

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Rakibim nazik bir insan. Devlet nezaketini bilen bir insan. Zira daha önce hem aile duygularımızı paylaştığımız hem birbirimizi tebrik ettiğimiz görüşmelerimiz oldu. Ben en nezaketli bir şekilde, kendisinin planlayacağı bir biçimde benimle böyle bir talebi olacağını düşünüyorum. Çok yakın zamanda ararlar diye düşünüyorum. Binali Bey'den böyle bir tavır bekliyorum en azından" dedi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:01
0 Okunma
İmamoğlu: Rakibim Nazik Bir İnsan

İSTANBUL - Ekrem İmamoğlu, Seyrantepe'deki seçim ofisinde 12. kez kameralar karşısına geçti.  Ekrem İmamoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu'nun son girişi ile beraber 16 sandık kalmıştır. Yüzde 99.95'i girilmiştir. Şu an itibariyle 4 milyon 168 bin 546 bize verilen oy, 4 milyon 142 bin 791 de rakibimize verilen oy. Dolayısıyla aramızdaki fark 25 bin 755'tir" dedi.


 

"BÜTÜN PARTİLER OY VERMİŞTİR" 

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, partisinin tüm organlarına, ittifak partileri İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e ve İYİ Parti'nin tüm organlarına teşekkür ederek, “Bunun dışında İstanbul halkına teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki sandıkta bana AK Partili seçmen de bana oy vermiştir, HDP'li seçmen de oy vermiştir, Saadet Partili seçmen de oy vermiştir, MHP'li seçmen de oy vermiştir, bütün partiler oy vermiştir. Ben bütün partilerin seçmenlerinin oy verdiği bir insan olarak, hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeyeceğim sözünü vererek yine bana sandıkta atılan veya atılmayan, o sandığa atılan tüm oyları kendine atılmış kabul ederek, herkese bütün İstanbullulara da teşekkürü bir borç biliyorum" İfadelerini kullandı.


 

“ŞU ANDA TEK HEDEFİM, 16 MİLYON İNSANA GÜZEL BİR HİZMET SUNMAK"

İmamoğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine, “İstanbul'u kazanmak, İstanbul'un 16 milyon insanının gönlünü kazanmak olarak yorumluyorum. Şu anda tek hedefim, 16 milyon insana güzel bir hizmet sunmak. Gönlünü büyük oranda da kazandığımı düşünüyorum. Bunu güçlendireceğiz. Başka bir siyasi dil ve başka bir siyasi süreci İstanbul'a vaat ediyorum ve yaşatacağıma inanıyorum. Farklı bir samimiyeti, siyasi ortama katacağımı şimdiden görüyorum. Dolayısıyla İstanbul'u kazanmayı, dünyanın en büyük kentindeki 16 milyon insanın gönlünü kazanmak olarak tanımlıyorum" yanıtını verdi.


 

“BİNALİ BEY'DEN BÖYLE BİR TAVIR BEKLİYORUM EN AZINDAN"

Rakiplerinin kendisini tebrik edip etmediği sorulan İmamoğlu, şimdilik tebrik almadığını ama alacağını düşündüğünü belirterek, “Rakibim nazik bir insan. Devlet nezaketini bilen bir insan. Zira daha önce hem aile duygularımızı paylaştığımız hem birbirimizi tebrik ettiğimiz görüşmelerimiz oldu. Ben en nezaketli bir şekilde, kendisinin planlayacağı bir biçimde benimle böyle bir talebi olacağını düşünüyorum. Çok yakın zamanda ararlar diye düşünüyorum. Binali Bey'den böyle bir tavır bekliyorum en azından"  diye yanıt verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatma Şahin'e coşkulu karşılama
Fatma Şahin'e coşkulu karşılama
Esenler Belediye Başkan Adayı İstanbul'da en fazla oy alan başkan oldu
Esenler Belediye Başkan Adayı İstanbul'da en fazla oy alan başkan oldu
Kilis'te, yeni belediye başkanı görevi devraldı
Kilis'te, yeni belediye başkanı görevi devraldı
İmamoğlu ‘27.889’ oy önde
İmamoğlu ‘27.889’ oy önde
Düşmanlık değil sevgi kazandı
Düşmanlık değil sevgi kazandı
Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız
Çıkarılması gereken dersleri mutlaka çıkaracağız
Şenocak: 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandık
Şenocak: 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandık
Eksiklerimizi tespit çalışmalarına başlıyoruz
Eksiklerimizi tespit çalışmalarına başlıyoruz
“Hayırlı olsun”
“Hayırlı olsun”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans