Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101799
ALTIN
253.069
DOLAR
5.5843
STERLİN
6.7530
EURO
6.1721
İsmail Kartal: 4-5 tane nokta transfere ihtiyacımız var
İsmail Kartal: 4-5 tane nokta...
Türkiye Yayıncılar Birliği’nden ‘sosyal medya’ açıklaması
Türkiye Yayıncılar Birliği’nden ‘sosyal medya’...
Ağustos ayının ücretsiz konsol oyunları belli oldu
Ağustos ayının ücretsiz konsol oyunları...
Sıcak hava kalp sağlığını tehdit ediyor
Sıcak hava kalp sağlığını tehdit...
İsfanbul Tema Park’tan bayrama özel indirim açıklaması
İsfanbul Tema Park’tan bayrama özel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretleri devam ediyor.

İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretleri devam ediyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:47
6 Okunma
İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri

İSTANBUL -  İmamoğlu’nu Kolombiya eski Cumhurbaşkanı Andres Pastrana Arango, Brezilya İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto França, Yunanistan Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Turkcell Genel Müdürü Murat Gürkan ziyaret etti. TFF Başkanı Özdemir'e, yönetim kurulu üyeleri Servet Yardımcı, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Mustafa Hacıkerimoğlu ve Kadir Kardaş eşlik etti.

"MİSAFİRPERVERLİKTEN ŞÜPHEMİZ YOK"
 

TFF yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten İmamoğlu, "TFF, Türkiye'nin en fazla konuşulan ya da en fazla ilgi duyulan kurumlarından bir tanesi. Futbol sevdalısı bir ülkeyiz. Sizlere başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Bir yandan sezona hazırlık yapılıyor. Bir yandan kulüplerin sorunları var, onlara çözüm olacaksınız. Spor yöneticiliğinden gelen bir tarafımız var. Önümüzde de 14 Ağustos'ta, Türkiye'nin ve İstanbul'un ev sahipliği var UEFA Süper Kupa'yla ilgili. Bir gündemimiz de o. Bu sene çok yoğun bir seçim gündemi yaşandı. Gönül isterdi ki, İstanbul bu işe 6-7 aydır hazırlık yapsın, dünya çapında bir misafirperverlik göstersin. Misafirperverlikten şüphemiz yok ama daha büyük bir tanıtım ve organizasyonla, futbolun çarpan etkisiyle turizme ve onun dışında birçok yönüyle daha yüksek bir karşılama olsun diye beklerdik ama Türkiye'nin ve İstanbul'un gündemi yoğun. Belki biraz sadece işin federasyon tarafında kaldı" dedi.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Kendilerinin de bir seçim dönemi yaşadıklarını belirten Özdemir ise, "1 Haziran'da göreve geldik ama önceki yönetimde de olduğumuz için bu programla devam ettik. Eski İBB Başkanı'yla da valilikle de görüşmeye devam ettik. Asıl organizasyon UEFA'da. Hepimiz, UEFA'nın organizasyonuna yardım etmek için çalışacağız. Organizasyon komitemiz zaten çalışıyor. İnşallah sizle beraber de çalışacağız" karşılığını verdi. TFF heyeti, görüşmenin sonunda İmamoğlu'na, arkalarında adının yazılı olduğu biri beyaz 61 numaralı, diğeri kırmızı 34 numaralı 2 farklı Türk Milli Takımı forması hediye etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluTebrik Ziyaretleriİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil
Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil
AK Parti'li Özçelik: Salda, bütün güzelliği ile gelecek nesillere aktarılacak
AK Parti'li Özçelik: Salda, bütün güzelliği ile gelecek nesillere aktarılacak
Bakan Turhan, Trabzon'da tartışılan bulvar projesini inceledi
Bakan Turhan, Trabzon'da tartışılan bulvar projesini inceledi
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
CHP'li Ağbaba: EYT'liler aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyor
CHP'li Ağbaba: EYT'liler aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
FETÖ, imam hatiplere karşıydı
FETÖ, imam hatiplere karşıydı
Selçuk'tan 'okula başlama yaşı' hatırlatması
Selçuk'tan 'okula başlama yaşı' hatırlatması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans