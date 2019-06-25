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İmamoğlu: (Mazbata) Yarın olur diye ümidimiz var

Seçim sonrası çalışmalarına Maslak'taki ofisinde devam eden Ekrem İmamoğlu, mazbata süreci ile ilgili, “Bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur, diye ümidimiz var" dedi.

İmamoğlu: (Mazbata) Yarın olur diye ümidimiz var

Seçim sonrası çalışmalarına Maslak'taki ofisinde devam eden Ekrem İmamoğlu, mazbata süreci ile ilgili, “Bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur, diye ümidimiz var" dedi.

25 Haziran 2019 Salı 16:05
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İmamoğlu: (Mazbata) Yarın olur diye ümidimiz var

İSTANBUL - Beylikdüzü'ndeki evinden sabah saatlerinde çıkan Ekrem İmamoğlu, Maslak'taki ofisine geçti. İmamoğlu burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na ilk olarak dün neler yaptığı soruldu.

İmamoğlu, "Epeyce dinlendim, biraz çalıştım. Yazdım, notlarımız toparladım, hazırlık yaptım. Akşam çıktım biraz işlerim vardı. Milletvekillerine teşekkür ettim. Bugün de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah hazırlık yapıyoruz. Sabah kahvaltımızı uzun uzun yaptım. Eşim çocuklarım, annem babam. Uzun uzun konuştuk dertleştik. Şimdi hazırlık yapıyoruz. Heyecanımızı İstanbul'a katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



“MUHTEMELEN YARIN OLUR, DİYE ÜMİDİMİZ VAR"

İmamoğlu mazbata süreci ile ilgili, “Bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur diye ümidimiz var. Şu anda bize ulaşan negatif bir durum yok. Bize ulaşmış itiraz yok. Yarına bekliyoruz “ dedi. 

Ekrem İmamoğlu, yasal itiraz süreci ilgili de, “Evet bugün itiraz süreci bitiyor. İtiraz olabilir. İl seçim reddedebilir. Bilemiyorum o süreçleri. Yarın olması yönünde bekliyoruz. Olursa vatandaşlarımıza da duyuracağız devir teslimi" şeklinde konuştu



“16 MİLYON İNSANIN KAZANDIĞINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSPAT EDECEĞİZ"

İmamoğlu seçim akşamı evde yaşadıkları ile ilgili de, “Açıkça saat 3'e kadar sürdü evde olmamız. Kızım uyumuştu. 2 oğlumla sarılabildik. Bu süreci hiçbir yerde hiçbir zaman zafer olarak tanımlamadım. Çünkü toplumun bir kesimine karşı bir zafer vesaire yok. Bu bir demokrasiyi tamir etme süreciydi. Elbette biz seçimi kazandık, ama millet kazansın, istiyorum. Hiç kimse dışında kalmadan 16 milyon kazansın istiyorum. Onu başardığımızı düşünüyorum. İnşallah 16 milyon insanın kazandığını önümüzdeki günlerde ispat edeceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıMazbataEkrem İmamoğlu
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