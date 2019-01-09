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İmamoğlu, Erdoğan ile görüşme tarihini açıkladı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 17.00'a randevu verdiğini açıkladı.

İmamoğlu, Erdoğan ile görüşme tarihini açıkladı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 17.00'a randevu verdiğini açıkladı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:47
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İmamoğlu, Erdoğan ile görüşme tarihini açıkladı

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'yi ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geleceklerini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluR.Tayyip Erdoğan
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