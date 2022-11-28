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İmamoğlu: Bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum

28 Kasım 2022 Pazartesi 13:59
İmamoğlu: Bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, '2023 Yatırım ve Hizmet Bütçesi' sunumu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile aranızda olduğu iddia edilen bir polemik söz konusu. Bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı" sorusunu, "Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir, diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" yanıtını verdi.


 

"YEREL SEÇİM ÖNCESİ O EN ÖNEMLİ YILIN DA BÜTÇESİNİ SUNMUŞ OLACAĞIZ"

İBB Meclisi'nde 2023 yılı bütçesini konuşacaklarını aktaran İmamoğlu, "Bütçe, belediyemiz adına çok önemli. Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılının bütçesini bugün Meclis'e sunacağız ve onaylanacak. İlave olarak tabii ki seçim yılının içerisinde bir bütçe ve her yönüyle hassasiyet gerektiriyor. Biz, bütçeyi yaparken, özellikle bütçenin şeffaflığına, bereketine çok önem veriyoruz. Onu en tasarruflu bir biçimde kullanmayı, asla israfa fırsat tanımayan bir şekilde olmasını önemsiyoruz. Bu yönüyle de kıymetli. Dolayısıyla Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılına yakışan, ama aynı zamanda bir seçim döneminin de bütün hassasiyetlerine, suistimal şekli olarak algılanan seçim dönemlerindeki bütçe yönetiminin tam tersine, biz, işini ciddiye alan ve yine işine odaklı bir bütçeyi Meclis'e sunmuş olacağız bugün. Bizim için önemli bir kriter. Elbette yerel seçime giderken de yine önemli bir tarafı var. Son yılı aslında tamamlayan bir bütçe olacak. Tabii 2024 yerel seçimlerinden önce, yine Kasım 2023'te, 2024 yılının da bütçesini hazırlayan yönetim olacağız. Bir yönüyle yerel seçim öncesi o en önemli yılın da bütçesini sunmuş olacağız. Enflasyon, ülkemizin ekonomi parametreleri, bizim hazırladığımız bütçede tabii ki önemli bir zemin oluşturuyor. Keşke bu kadar, tabiri caizse, verilerin oynak olduğu, birbirini tutmadığı bir ortamda değil de daha tutarlı, bu kadar enflasyonist bir ortamın ürünü bir bütçe oluşturmasaydık. Ama buna rağmen en önemli tarafı, bereketi bol ama aynı zamanda bir yatırımcı bütçeyi Meclis'imizle bugün buluşturacağız" dedi.


 

"YAPILAN HİZMETİ, ARKADAŞLARIM ADINA TEBRİK EDİYORUM" 

Ak Parti'nin NEF Stadı'ndaki buluşmasında özel metro seferlerinin düzenlendiğinin sorulması üzerine Ekrem İmamoğlu,

"Biz, her demokratik buluşmaya sonsuz katkı veririz. Ben, hatta birkaç toplantıda söyledim. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi bizden salon istesin; yerlerimizi vermeyi kendimize vazife ediniriz. Veya diğer siyasi partiler… Zaten isteyen her siyasi partiye bu katkıyı sunuyoruz. Demokratik bir buluşmaya araç istesinler, yine katkı sunarız. Bunun mensubu bulunduğum partiye bu imkanı sunmakla, başka bir partiye sunmak arasında fark görmem. Çünkü, bu demokrasinin olmazsa olmazı buluşmalara, bütçemiz elverdiği sürece, yapabildiğimiz sürece katkı sunmak sorumluluğumuzdur. Bunun benzerini ilçe belediye başkanlığım döneminde de defalarca dile getirmiş bir belediye başkanıyım. Partiler var ve özgür bir biçimde iletişimlerini yapabiliyorlarsa, özgür bir biçimde eşitlikçi bir ortamda propagandalarını yapabiliyorlarsa, o ülkede olgun bir demokrasiden bahsedebiliriz. Ben, İBB Başkanı olarak olgun demokrasiye katkı sunmaktan büyük keyif ve onur duyan bir Belediye Başkanıyım. Onun için yapılan hizmeti, arkadaşlarım adına tebrik ediyorum" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 28.11.2022 14:01
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
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