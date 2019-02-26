İmamoğlu: Anket sonuçlarına güveniyoruz, yüzümüzü de güldürüyor

İSTANBUL - Yüksel Adaoğlulları (80) adlı vatandaş, İmamoğlu'na 4 yapraklı yonca, tespih ve nazar boncuğu hediye etti. 1961 yılında girip 1962'de bırakmak zorunda kaldığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tam 55 yıl sonra 79 yaşındayken bitirdiğini belirten Adaoğlulları, İmamoğlu'na, ''Nazar boncuğunu kime verdiysem zirveye çıktı. İnşallah Cumhurbaşkanlığı'na kadar çıkacaksın'' dedi. İmamoğlu, esnaf turunun yorgunluğunu çay bahçesinde giderdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na rakibi AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın Erzincan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun'a gitmesi konusundaki görüşleri de soruldu. İmamoğlu, soruya, ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Yıldırım'a ihtiyacı mı var acaba? Bizim sesimiz buradan güzel çıkıyor. Bütün Anadolu'ya sesimiz dağılıyor. Onlara kolay gelsin'' yanıtını verdi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılacak seçim turunun bugünkü startını, Beşiktaş İskelesi'nde verdi. İskelede toplanan, aralarında CHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı Ali Rıza Akpolat'ın da bulunduğu partililer, İmamoğlu'nu, ''Başkanım, sizi Anadolu'ya yolluyoruz. Anadolu, sizi bağrına basacak'' diyerek tekneyle Üsküdar'a uğurladı. Doğruca teknenin kaptan köşküne çıkan İmamoğlu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz ulaşımını şehir içindeki payını, yüzde 2'lerden yüzde 10'lara çıkaracaklarını belirten İmamoğlu, ''Bu işi bilen devlet ve özel sektör temsilcileri var. Onlarla ortak bir masada buluşup, çözüm yollarını konuşacağız. İnsanların sahile kolayca inebilmelerini sağlayıp, aynen metroda olduğu gibi deniz taşımacılığının keyfiyle buluşturacağız. Füniküler sistem için 3 nokta belirledik. Büyükçekmece'den Pendik, Tuzla'ya kadar paralel taşımacılığı devreye sokup, boğazdaki yoğunluğu da artırmayı planlıyoruz'' dedi.



''Ne işim var Amerikanla''



Yaklaşık 5 dakikalık bir tekne yolculuğunu ardından Üsküdar'a ulaşan İmamoğlu, burada ''İstanbul'un gururu İmamoğlu'' sloganları ve kemençe ile karşılandı. İmamoğlu'nu çiçeklerle karşılayan partililer, CHP adayına yoğun ilgi gösterdi. Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Bir vatandaş, İmamoğlu'na, ''Bir MHP'li olarak sizinle gurur duyuyorum'' diyerek, desteğini bildirdi. Meydandaki bir büfeye giden İmamoğlu'na, esnaf tarafından sosisli ikram etmek istedi. İmamoğlu, sosislisini tek turşulu ve az soslu istedi. Büfeci, ''Amerikan salatası ister misiniz'' deyince, İmamoğlu espriyi patlattı: ''Ne işim var Amerikan'la.''

Zirveye çıkaran nazar boncuğu!



İmamoğlu'nu meydanda karşılayan Yüksel Adaoğlulları (80) adlı vatandaş, CHP adayına 4 yapraklı yonca, tespih ve nazar boncuğu hediye etti. 1961 yılında girip 1962'de bırakmak zorunda kaldığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tam 55 yıl sonra 79 yaşındayken bitirdiğini belirten Adaoğlulları, İmamoğlu'na, ''Nazar boncuğunu kime verdiysem zirveye çıktı. İnşallah Cumhurbaşkanlığı'na kadar çıkacaksın'' dedi. Ayakkabılarını meydandaki boyacıda boyatan İmamoğlu, yanındakilere, ''Siftahı benden, bereketi Allah'tan olsun'' dedi. Meydandaki çiçekçi kadınlarla sohbet eden İmamoğlu, ''Sürekli gülüyorsunuz ve insanlara mutluluk veriyorsunuz. Yüzü somurtkan siyasetçiler sizin yanınızda staj yapmalı'' sözlerini tekrarladı. İmamoğlu, çiçekçiden aldı 2 bordo gülü, kadın olan CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlarına hediye etti. Bu sırada çiçekçi kadınlardan biri, ''Bir dur, bir dur ya. Face'e (Facebook) atacağım'' diyerek İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, kadına, ''Buldun yakışıklı adamı, fotoğraf çektirmek istiyorsun tabi'' diyerek espri yaptı. Çiçekçi kadının, fotoğraf çekimi sırasında İmamoğlu'na, ''Güzel sarıl bana'' demesi gülüşmelere neden oldu.





''Enerjimin kaynağı, moral''



Başka bir büfede İmamoğlu'na portakal suyu ikram edildi. Bunun üzerine gazeteciler, İmamoğlu'na, ''Enerjinizi nasıl koruyorsunuz'' sorusunu yöneltti. İmamoğlu'nun soruya yanıtı, ''Moral. İnsanların güler yüzü. Sadece kameralara bakarak olmaz'' oldu. İmamoğlu, bir gazete bayii ile olan sohbeti sırasında sokak hayvanları için konulan bağış kutusuna katkıda bulundu. İmamoğlu, meydandaki İBB İletişim Noktası'nı ziyaret etti. Çalışanlara iyi dileklerini ileten İmamoğlu, başkan olması durumunda hiçbir emekçinin işine son vermeyeceklerini belirtti. İmamoğlu, meydanda karşılaştığı BJK taraftarı çiftle derbi sohbeti yaptı. Meydandan esnaf turuna geçen İmamoğlu'na bir vatandaş, ''Selamınaleyküm İmamoğlu'' diye seslendi. ''Seni görmek için koşarak geldim'' diyen vatandaş, İmamoğlu'na, ''Oyum sana. Sen de AK Parti gibi yandaşlık yapacak mısın?'' sorusunu yöneltti. İmamoğlu, soruyu, ''Adil olacağım. Allah korusun'' şeklinde yanıtladı. İmamoğlu'na, aksesuar ürünleri satan bir dükkanda, kalpaklı Atatürk rozeti hediye edildi.



''Anket sonuçları yüzümde''



Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, soluklanmak için meydandaki çay bahçesinde oturdu. İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Anketlere güvenim kalmadı'' sözlerine ilişkin soruya, ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın güvenini sarsan, memnun etmeyen sonucu bilmiyorum. Biz, bize ulaşan anket sonuçlarına hem güven duyuyoruz hem de mutlu oluyoruz'' yanıtını verdi. Anket sonucu vermeyeceğini belirten İmamoğlu, ''Duyduğumuz güvenden ve memnuniyetten vatandaşlarımız anket sonuçlarını tahmin ediyordur. Vatandaş, yeni bir başlangıç istiyor. Yüzüme baktıkça anket sonuçlarını görecektir'' yanıtını verdi. İmamoğlu'na rakibi AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın Erzincan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun'a gitmesi konusundaki görüşleri de soruldu: ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Yıldırım'a ihtiyacı mı var acaba? Bizim sesimiz bütün Anadolu'ya ulaşıyor. Onlara kolay gelsin.''



