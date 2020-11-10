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İletişim Başkanlığı: Bakan Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

10 Kasım 2020 Salı 08:12
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İletişim Başkanlığı: Bakan Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, kabinesini kurarak milletimizin takdirine sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabinede yer verilen bakanlarımız, 10 Temmuz 2018 tarihinde Meclis'te yemin ederek resmen görevlerine başlamışlardır. Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Cumhuriyetimizin 66'ncı Hükümeti olan bu kabinede, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer almıştır. Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığ bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın Bakanımızın başarıları sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakHazine Ve Maliye BakanıIletişim Başkanlığı
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