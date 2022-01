İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeni kitabı çıktı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un İngilizce kaleme aldığı 'Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç: Türkiye)' kitabı yayımlandı. Altun'un kitabı; küresel sistemin bir tür kaos yaşadığı bu zamanda Türkiye'nin tezlerini ve istikrar sağlayıcı, düzen kurucu rolünü anlatıyor.