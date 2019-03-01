İHA’lara yeni bir alet yaptık

İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki temaslarını AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ile birlikte Zeytinburnu'nda sürdürdü. Bakan Soylu, Rumelili vatandaşlarla bir araya geldiği konuşmasında "İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık. Mayıs'tan sonra bırak dağlarda yürümeyi, kafalarını çıkaramayacaklar. Bütün bunları özgüven içerisindeki Türkiye yapıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ile birlikte önce Cevizlibağ'da bir otelde Giresunlu gençlerle, daha sonra da Merkezefendi Mahallesi'nde bir restoranda Rumelililerle buluştu.

"MAYIS'TAN SONRA KAFALARINI ÇIKARAMAYACAKLAR"

Bakan Soylu, Rumelililerle bir araya geldiği programda insansız hava araçlarına yeni bir alet yaptıklarını vurgulayarak, "Kafalarını çıkarsa tepelerine biniyoruz, hareket kabiliyeti vermiyoruz. İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık. Mayıs'tan sonra bırak dağlarda yürümeyi, kafalarını çıkaramayacaklar. Bütün bunları özgüven içerisindeki Türkiye yapıyor" dedi.

"BİZE EL UZATANLARA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE ADIM ATMALIYIZ"

Soylu, "Sizin bildiğiniz memleketlerin bir tanesinin üst düzey yöneticisi bundan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımızı aradı. Bir güvenlik toplantısındayken ben yanındaydım. Dedi ki, "Zordayım bir takım sıkıntılı olayları başımıza getirmeye çalışıyorlar. Benim şunlara ihtiyacım var." Cumhurbaşkanımız notlarını aldı ve kâğıdı bana uzattı. "Bunları verebilir miyiz" dedi ve en yakın zamanda göndermemiz gerektiğinin talimatını verdi. Günlerden Çarşamba saat 17.00. Perşembe saat 18.00'de hem pahada ağır hem de yükte ağır iki büyük kargo uçağı ile beraber, bildiğimiz ülkelerden birisinin başkentine, 25. saatte bizim evlatlarımızla beraber gitti. O ülkenin Cumhurbaşkanı, o ülkenin Başbakanı, o ülkenin İçişleri Bakanı şaşkınlık içerisindeydi. Bize el uzatanlara daha güçlü şekilde adım atmalıyız" diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından salonda bulunan küçük bir kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirme isteğini geri çevirmedi.