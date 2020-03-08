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İdlib'de, Libya'da verilen mücadele bu toprakların muhafazası içindir

AK Parti'li Kandemir: İdlib'de, Libya'da verilen mücadele bu toprakların muhafazası içindir

08 Mart 2020 Pazar 10:53
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İdlib'de, Libya'da verilen mücadele bu toprakların muhafazası içindir

MERSİN (DHA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, ''Biz bu toprağın her bir karışını şehit kanları ile sulamış, bu toprakları, bu bayrağı şehit kanlarının üzerinden kutsallaştırmış bir milletiz. İdlib'de, Libya'da verilen mücadele bu toprakların muhafazası içindir" dedi.

Mersin'de, Toroslar Voleybol Spor Salonu'nda düzenlenen Toroslar İlçe Kongresi'ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, milletvekilleri, belediye başkanları, il- ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede İdlib'deki gelişmeleri de değerlendiren AK Parti'li Kandemir, "Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Çok bedeller ödemiş bir milletiz. Biz bu toprağın her bir karışını şehit kanları ile sulamış, bu toprakları, bu bayrağı şehit kanlarının üzerinden kutsallaştırmış bir milletiz. İdlib'de, Libya'da verilen mücadele bu toprakların muhafazası içindir" dedi.

'SESSİZ Mİ KALACAKSIN?'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Senin ülkene teröristler saldırdığı zaman sessiz mi kalacaksın?" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erkan KandemirİdlibLibya
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